Kritik an Scholz' Position zu Taurus "Sie spielen nicht mit klaren Karten" Von dpa , mam Aktualisiert am 13.03.2024 - 15:20 Uhr Lesedauer: 8 Min. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): Der Kanzler stellt sich den Fragen der Abgeordneten.

Olaf Scholz hat sich im Bundestag den Abgeordneten gestellt. Bezüglich der Debatte um mögliche Taurus-Lieferungen für die Ukraine musste der Kanzler harte Kritik einstecken.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Lieferung weitreichender deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine nochmals eine klare Absage erteilt. "Besonnenheit ist nicht etwas, was man als Schwäche qualifizieren kann, wie einige das tun, sondern Besonnenheit ist das, worauf die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land einen Anspruch haben", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch bei seiner ersten Befragung in diesem Jahr im Bundestag in Berlin.

Die Ukraine hat den Marschflugkörper Taurus mit einer Reichweite von 500 Kilometern schon im Mai vergangenen Jahres bei der Bundesregierung beantragt. Sie will damit Nachschublinien der russischen Streitkräfte weit hinter der Front treffen. Im Oktober erteilte Scholz einer Lieferung erstmals eine Absage, ohne eine ausführliche Erklärung zu liefern. Die folgte erst am 26. Februar in einem Gespräch mit Journalisten und in den Tagen danach bei weiteren öffentlichen Veranstaltungen.

In der 70-minütigen Regierungsbefragung äußerte Scholz sich jetzt zum ersten Mal im Bundestag dazu, denn an der großen Ukraine-Debatte im Bundestag am 22. Februar hatte er nicht teilgenommen. Obgleich er das Wort "Taurus" nicht einmal erwähnte, eröffnete er die Befragung mit den Worten: "Ich will auch gerne den Stier bei den Hörnern packen" (Taurus bedeutet im Lateinischen Stier). Er wolle noch einmal ausdrücklich sagen, dass aus seiner Sicht "dringend notwendig" sei, dass man "jede einzelne Entscheidung sorgfältig" abwäge. "Ich als Kanzler habe die Pflicht zu verhindern, dass es in Deutschland zu einem Krieg kommt", sagt Scholz.

CDU wirft Scholz "Misstrauenserklärung an die Ukraine" vor

Der Union warf Scholz vor, in der Debatte "Halbwahrheiten" zu verbreiten. "Die Bürgerinnen und Bürger haben Angst vor Ihnen", sagte er. Für die CDU/CSU wies der CDU-Politiker Norbert Röttgen diesen Vorwurf mit scharfen Worten zurück. "Sie spielen nicht mit klaren Karten. Und Sie zielen darauf ab, die Öffentlichkeit in dieser Frage zu täuschen – in einer Frage der europäischen und nationalen Sicherheit", sagte er.

Scholz nutzte das, um seine Argumentation, warum er Taurus nicht liefern will, nochmals zu bekräftigen: Mit dem Taurus könne russisches Territorium bis nach Moskau erreicht werden. Die Kontrolle über diese Waffe wolle er daher nicht den Ukrainern überlassen. Um selbst die Kontrolle zu behalten, müssten sich aber deutsche Soldaten an der Zielsteuerung beteiligen, von Deutschland aus oder in der Ukraine. "Das lehne ich ab", so Scholz. Aus seiner Sicht könne das eine Verwicklung in den Krieg bedeuten.

CDU-Politiker Johann Wadephul warf dem Kanzler daraufhin vor, dass dieser mit seiner Haltung eine "Misstrauenserklärung an die Ukraine" sende. Das wies Scholz zurück. "Wir vertrauen der Ukraine und die Ukraine vertraut uns", so der Kanzler. Die Frage, warum er der Ukraine die Zielsteuerung nicht allein überlassen will, ließ Scholz jedoch offen. In der Regierungsbefragung äußerte sich der Kanzler neben dem Thema der Waffenlieferungen an die Ukraine unter anderem auch zu den neuen Rentenplänen der Bundesregierung, zum Streikrecht und der Gasversorgung in Deutschland.

Die ganze Debatte können Sie im Liveticker nachlesen:

14.16 Uhr: Die Regierungsbefragung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) ist beendet.

14.10 Uhr: Martin Renner (AfD) kritisiert den Bundeskanzler für seine Äußerungen zur Recherche des Investigationsmediums Correctiv. Scholz entgegnet: "Da ist etwas ganz Schlimmes passiert in dieser Potsdamer Villa und jeder, der an diesem Treffen teilgenommen hat, sollte dafür Verantwortung tragen." Und weiter: "Dieses Land darf nicht gespalten werden", so Scholz. Er stellt sich gegen die auf dem Treffen besprochenen Pläne, Millionen von Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland abzuschieben. Mehr dazu lesen Sie hier.