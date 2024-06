Manfred Weber ist bei der Europawahl am Sonntag Spitzenkandidat der CSU. Er ist außerdem Partei- und Fraktionsvorsitzender der EVP und spielt damit eine Schlüsselrolle in der Europäischen Union.

Manfred Weber: Was in Mannheim passiert ist, ist schrecklich. Das treibt uns alle um und so etwas darf in unserem Land nicht passieren. Der tote Polizist hat sein Leben für andere und Deutschlands Werte gegeben. Ich trauere um ihn und bin mit den Gedanken bei den Angehörigen. Trotzdem müssen wir mit dieser Emotionalität besonnen umgehen. Ich persönlich hoffe, dass eine Einzeltat keine direkten Auswirkungen auf das Wahlverhalten der Menschen hat. Es geht darum, was wir für ein Europa in den kommenden fünf Jahren wollen. Wir müssen gerade unsere Werteordnung verteidigen, gegen die, die das infrage stellen. Das können Islamisten sein. Dazu gehören aber auch die Putins dieser Welt.