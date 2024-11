Papierindustrie: Können Papier für vorgezogene Neuwahl liefern

Bundeswahlleiterin Ruth Brand hatte in einem am Freitag bekannt gewordenen Brief an Kanzler Olaf Scholz appelliert, beim Termin für eine Neuwahl nichts zu überstürzen. Aus organisatorischen Gründen sei das riskant, schrieb Brand in einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Probleme könne es schon bei der Beschaffung von Papier und der Beauftragung von Druckdienstleistern geben, schrieb Brand unter anderem zur Begründung.