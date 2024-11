Ein guter Testballon aber war Zürich so oder so. In der Parteispitze haben sie ihn interessiert beobachtet – und ein positives Fazit gezogen. Ein Vorstandsmitglied sagt t-online, er finde es gut, "dass man Alice Weidel im Wahlkampf näher kennenlernt, auch ihre Familie ein wenig in den Fokus rückt". Dadurch werde "das Bild unserer Partei auch in den alten Bundesländern positiver dargestellt".

Heiko Scholz, der für die AfD im Vorstand den Wahlkampf managt, will sich zum Zürcher Auftritt nicht äußern und noch nicht tief in die Karten blicken lassen. Eines aber verrät er: "Es wird ein sehr emotionaler Wahlkampf, mit Veranstaltungen, wie wir sie so noch nicht hatten", so Scholz zu t-online.

Neue Formate also? Vielleicht sogar Homestorys, also Porträts und Interviews bei Weidel zu Hause? Mit denen gab sich auch die Grande Dame der französischen Rechten, Marine Le Pen, vor ihrem letzten großen Wahlerfolg einen moderaten Anschein.

Weidel selbst schließt bisher aus, dass es allzu privat wird. Homestorys werde es nicht geben, sagte sie t-online. "Ich halte es so wie bisher." Zürich, so klingt das, soll eine Ausnahme bleiben.

Sie will einen Fokus auf ihre Präsenz im Netz legen. "Aufgrund der Kurzfristigkeit wird der Wahlkampf online eine große Rolle spielen", sagt sie. Die AfD-Chefin ist dort stark, zahlreiche Mitarbeiter in ihrem Büro, der Geschäftsstelle sowie der Fraktion arbeiten ohnehin primär an ihrer Vermarktung. Geplant sind für die nächsten Wochen nach Informationen von t-online Videos, in denen Weidel Menschen an ihrem Arbeitsplatz besucht.

Eine entscheidende Rolle aber spielen auch die anderen Medien, außerhalb der sozialen Netzwerke. Bisher hat Weidel Talkshow-Auftritte oft ihrem Co-Chef Tino Chrupalla überlassen. Als Kanzlerkandidatin wird sie diese verstärkt wahrnehmen müssen, dort auch stärker als bisher persönlich im Fokus stehen. Und das ist ein für Weidel wie für alle Politiker nicht kontrollierbares Feld. Fragen wie in Zürich sind dann nicht ausgeschlossen, sondern eher wahrscheinlich.