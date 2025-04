In Umfragen schneidet die kommende Regierung in wichtigen Fragen schlecht ab. Trotzdem hält ein Großteil die Schwarz-Rote Koalition für die richtige.

CDU verliert Zustimmung – AfD auf Rekordhoch

In der Sonntagsfrage verzeichnet die CDU/CSU einen Rückgang und käme aktuell nur noch auf 26 Prozent – ein Minus von einem Prozentpunkt. Gleichzeitig legt die AfD um zwei Punkte zu und erreicht mit 24 Prozent einen neuen Höchstwert. Damit liegen beide Parteien in der Wählergunst nahezu gleichauf. Die SPD verliert einen Prozentpunkt und kommt auf 15 Prozent. Die Grünen landen mit 12 Prozent knapp vor den Linken mit 10 Prozent auf dem vierten Platz. FDP (4 Prozent) und BSW (3 Prozent) wären nicht im Bundestag vertreten. Die Schwarz-Rote Koalition aus CDU/CSU und SPD hätte nach derzeitigem Stand keine parlamentarische Mehrheit mehr.

US-Zölle bereiten den befragten Sorgen

Die Zweifel an der Führungsstärke von Friedrich Merz spiegeln sich auch in den allgemeinen Erwartungen an die neue Bundesregierung wider. Eine Mehrheit glaubt nicht, dass die schwarz-rote Koalition grundlegende Probleme wie die Wirtschaftslage oder die Migrationspolitik entscheidend verbessern wird. Auch wenn 70 Prozent der Verschärfungen in der Migrationspolitik zustimmen, erwarten nur 30 Prozent eine tatsächliche Verbesserung im Umgang mit Asylfragen.