Bewerbung um CDU-Vorsitz

Merz stellt Grundrecht auf Asyl in Frage

21.11.2018, 21:27 Uhr | js, t-online.de

Friedrich Merz in Lübeck: Er stellt jetzt das Grundrecht auf Asyl in Frage. (Quelle: Carsten Rehder/dpa)

In Deutschland ist Asyl ein Grundrecht. Jeder politisch Verfolgte hat Anspruch auf Schutz. Friedrich Merz hat dieser Recht jetzt in Frage gestellt.

Die Merkel-Nachfolge - Das sind Spahn, Kramp-Karrenbauer und Merz Die Merkel-Nachfolge Das sind Spahn, Kramp-Karrenbauer und Merz Es geht um die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel als CDU-Vorsitzende, aber im nächsten Schritt auch um eine Kanzlerkandidatur. Das sind die drei prominentesten Anwärter, Jens Spahn, Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz. Video

Der Kandidat für den CDU-Vorsitz Friedrich Merz hat das Grundrecht auf Asyl in Frage gestellt. Deutschland sei das einzige Land auf der Welt, in dem es Individualrecht auf Asyl gebe, sagte Merz während der dritten CDU-Regionalkonferenz am Mittwoch im thüringischen Seebach bei Eisenach. Man müsse darüber reden, ob dieses Asylrecht so fortbestehen könne.



"Wir müssen irgendwann einmal eine große öffentliche Debatte darüber führen, ob man einen gesetzlichen Vorbehalt ins Grundgesetz schreibt", sagte Merz. Seiner Ansicht nach sei eine europäische Lösung beim Thema Migration sonst nicht möglich.

Anspruch im Grundgesetz



Die drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn im thüringischen Seebach: Inszenieren für die Mitglieder. (Quelle: Arifoto Ug/Michael Reichel/dpa)



Merz ist neben der bisherigen CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und dem Gesundheitsminister Jens Spahn einer von drei aussichtsreichen Kandidaten für den CDU-Vorsitz, die sich vor dem Parteitag am 7. Dezember in Hamburg auf Regionalkonferenzen den CDU-Mitgliedern vorstellen.



Das Grundrecht auf Asyl ist im Grundgesetzartikel 16a festgelegt. Darin heißt es: " Politisch Verfolgte genießen Asylrecht." Tatsächlich ist eine Verankerung als Individualrecht in der Verfassung ungewöhnlich, sie ist eine Folge der deutschen Erfahrung mit dem Nationalsozialismus, den viele Juden, Homosexuelle, Roma oder politische Gegner nur überlebt haben, weil sie in einem anderen Land Schutz gefunden haben.

Keine verfassungsändernde Mehrheit in Sicht

Eine weitreichende Änderung an diesem Prinzip bräuchte also eine verfassungsändernde Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat. In beiden Kammern ist eine solche Mehrheit für eine Aufweichung des Grundrechts auf Asyl derzeit nicht absehbar. Für Merz, der als gesellschaftspolitisch rechtskonservativer und wirtschaftspolitisch neoliberaler als die amtierende Parteichefin Angela Merkel gilt, ist der Vorschlag deshalb wahrscheinlich eher eine Möglichkeit, sich als Mann des rechten Flügels zu inszenieren.

Merz verlangte zudem eine förmliche Klarstellung, dass durch den UN-Migrationspakt keine neuen Asylgründe geschaffen werden. Das müsse in "geeigneter Weise klargestellt werden", sagte er und schlug dafür eine Protokollerklärung der Bundesregierung oder eine Entschließung des Bundestags vor. Zum Beispiel dürfe der Klimawandel nicht als politische Verfolgung und damit Asylgrund gelten. "Das sind Dinge, die wir in Deutschland auch durch die Hintertür nicht akzeptieren können." Der Pakt soll am 10. und 11. Dezember in Marokko beschlossen werden.

Kramp-Karrenbauer sagte zu dem Thema: "Wir müssen in Zukunft sehr viel besser spüren, was eine Frage werden kann, und wir müssen sehr viel früher beginnen, darüber auch zu diskutieren." Allerdings unterdrücke die CDU keine Diskussion darüber, sondern plane eine Debatte auf dem Parteitag. Sie werde dort für den Pakt streiten.







Der Bundesgeschäftsführer der Grünen Michael Kellner reagierte auf Twitter und schrieb: "Das Grundrecht auf Asyl ist Ausdruck von Menschlichkeit. Mit dem aus der Hochphase des Neoliberalismus aufgetauten Argument von Merz könnte man noch jeden Standard schleifen."