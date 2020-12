LIVEDebatte im Bundestag

Merkel plädiert für kompletten Lockdown ab Weihnachten

09.12.2020, 09:41 Uhr | dpa, sje

Im Bundestag steht die Generaldebatte an – traditionell ein hitzige Diskussion zwischen Regierung und Opposition. Hier können Sie die Reden im Livestream verfolgen.

09.50 Uhr: Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender der FDP übernimmt das Wort. Er kritisiert, dass die Regierung zu wenig vorbereitet in die zweite Welle gegangen sei: "Der Herbst und Winter kam offenbar so überraschend", dass man jetzt wieder in einer ähnlichen Situation sei wie im Frühjahr.

09.40 Uhr: Merkel appelliert: "Wir müssen die Empfehlungen der Wissenschaftler ernst nehmen". Nach den neusten Berichten der Wissenschaftsakademie Leopoldina scheint es "unstrittiger" zu werden, dass es nach Weihnachten einen schärferen Lockdown geben muss. "Sonst begleitet uns die Pandemie wieder und wieder", so Merkel. Man müsse auch jetzt vor Weihnachten Abstriche machen, auch wenn ihr das im Herzen weh tue, sagt Merkel. Dazu sollte man auch weiter über längere Weihnachtsferien, Digitalunterricht oder ähnliches Vorgehen an den Schulen nachdenken. Auch Geschäfte sollten bis zum 10. Januar geschlossen werden.

09.35 Uhr: Die Kanzlerin geht auf die aktuelle zweite Welle der Corona-Pandemie ein: "Wir sind in einer, vielleicht der entscheidenden Phase der Pandemie-Bekämpfung". Sie denke viel an die Opfer – das komme ihr derzeit zu kurz. Aber: "Wir sehen Licht am Ende des Tunnels." Das liege vor allem an den großartigen Forschern und der guten internationalen Zusammenarbeit. Dennoch schränkt sie ein: "Wir werden im ersten Quartal noch nicht so viele Impfungen durchführen können, dass wir eine signifikante Änderung der Situation in der Bevölkerung spüren können." Die hohen Fallzahlen und insbesondere die Anzahl der Fälle auf den Intensivstationen sowie die der Todesfälle beunruhige sie. "Zahl der Kontakte ist zu hoch, die Zahl der Reduzierungen ist zu niedrig."

09.20 Uhr: Merkel ruft die Bürger dazu auf, bei der Einhaltung der Corona-Maßnahmen nicht nachzulassen: "Der wichtigste Schlüssel zur erfolgreichen Bekämpfung des Virus bei uns ist das verantwortliche Verhalten jedes Einzelnen und die Bereitschaft zum Mitmachen." Die große Mehrheit der Deutschen habe gezeigt, dass sie bereit sei, den Regeln zu folgen. "Dafür bin ich von Herzen dankbar, und das sollten wir alle miteinander sein."

09.13 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel rechtfertigt in der Generaldebatte im Deutschen Bundestag die hohe Neuverschuldung im Haushalt mit der gegenwärtigen Herausforderung durch das Coronavirus: "Wir leben in einer Pandemie, wir leben damit in einer Ausnahmesituation", sagt sie. "Und wir müssen etwas dafür tun, dass wir in dieser besonderen Situation auch besonders handeln, und das drückt dieser Haushalt aus." Deutschland sei ein wirtschaftlich starkes, demokratisches Land mit gesellschaftlichem Zusammenhalt und starker Zivilgesellschaft. "Diese Stärke, das ist das, was uns leitet in diesem Haushalt, die wollen wir auch in dieser Ausnahmesituation erhalten", sagte Merkel.



09.02 Uhr: Traditionell beginnt die größte Oppositionspartei – Alice Weidel von der AfD hat das Wort. "Wie viel Unheil wollen Sie in ihrer verbleibenden Amtszeit noch anrichten?", richtet Sie die Frage an Bundeskanzlerin Merkel. "Frau Merkel, kommen Sie heraus aus Ihrem geistigen Wandlitz", kritisiert sie die Politik der Kanzlerin. Damit spielt die AfD-Politikerin auf den berüchtigten DDR-Rückzugsort an, in dem hochrangige Politiker im ehemaligen Ostdeutschland Westfernsehen schauten und wie in einer Wagenburg abgekapselt von der Öffentlichkeit ein luxuriöses Dasein frönten. Sie setzt zum Rundumschlag an und greift unter anderem die Corona-Maßnahmen, die Einwanderungs- und Wirtschaftspolitik der Regierung der letzten Jahre an.

Eine Entscheidung über die Aufnahme von Schulden in dieser Größenordnung sei "alles andere als leicht", räumte die Kanzlerin ein. Sie bedeute eine Belastung künftiger Haushalte und Einschränkungen für künftige Ausgaben und künftige Generationen.

Mit einer vierstündigen Generaldebatte über den Kurs der Bundesregierung erlebt die Haushaltswoche im Bundestag (Beginn 9 Uhr) ihren Höhepunkt. Üblicherweise liefern sich Regierung und Opposition dabei einen scharfen politischen Schlagabtausch. Im Laufe der Debatte wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) das Wort ergreifen und ihre Politik erläutern.

Mit Spannung wird erwartet, ob Merkel sich dazu äußern wird, wie es mit den coronabedingten Beschränkungen weitergehen soll. Die Debatte dürfte in diesem Jahr stark vom Vorgehen der Bundesregierung in der Corona-Pandemie geprägt sein. Die Krisenbekämpfung führt zu einem weiteren drastischen Anstieg der Neuverschuldung. Vorgesehen sind Kredite von fast 180 Milliarden Euro für das kommende Jahr.