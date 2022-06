Ein großes Thema sind – und das zunehmend – Wald- und VegetationsbrĂ€nde in Europa. Hier sollten wir uns europĂ€isch deutlich mehr koordinieren. Es gibt regelmĂ€ĂŸig große BrĂ€nde in SĂŒd- und SĂŒdwesteuropa wie Portugal und SĂŒdfrankreich, aber auch in Griechenland sowie Teilen des Balkans und immer öfter auch in Nord- und Osteuropa. Der Harz ist knochentrocken, eine Folge des Klimawandels. Ich habe kĂŒrzlich in Vancouver eine Firma besucht, die auf den Bau und Betrieb von Löschflugzeugen spezialisiert ist. In Kanada sind allein im vergangenen Jahr fast 870.000 Hektar Wald verbrannt. Das ist natĂŒrlich noch mal eine andere Dimension. Ich glaube, es wĂ€re gut, wenn wir uns bald ĂŒber eine Art europĂ€ische Brandschutzeinheit Gedanken machen wĂŒrden.