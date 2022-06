G7 | Nancy Faeser:

Droht beim G7-Gipfel am Wochenende Chaos, Frau Faeser? Die Bundesinnenministerin spricht über den wachsenden Extremismus, verrohende Sitten – und den schwierigen Weg zum digitalen Personalausweis.

Sieben Staats- und Regierungschefs – und 18.000 Polizisten: Wenn sich am Wochenende die G7 zu ihrem Gipfel auf Schloss Elmau in den bayerischen Alpen treffen, sind die Sicherheitsvorkehrungen gewaltig.

Auch eine Frau, die gar nicht mit am Tisch sitzt, wird dann mitzittern: Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin. Denn es ist der erste groĂźe internationale Gipfel in Deutschland seit 2017. Und er darf keinesfalls so enden wie in Hamburg: im Chaos. Damals war dort ein gewisser Olaf Scholz Erster BĂĽrgermeister.

Im Interview mit t-online spricht Nancy Faeser über ihre Erwartungen an den Gipfel in Elmau, aber auch über die Gefahren des Extremismus und Attacken aus Russland. Sie erklärt auch, wann wir den Personalausweis auf dem Handy haben werden – und wie lange sie selbst Bundesinnenministerin bleibt.

t-online: Frau Faeser, woran denken Sie vor dem G7-Gipfel in Elmau an diesem Wochenende – an das Wohlfühlbild von Angela Merkel und Barack Obama vor der Bergkulisse 2015 oder an die Straßenschlachten vom G20-Gipfel in Hamburg 2017?

Nancy Faeser: Als Erstes denke ich an Barack Obama, wie er auf der langen Bank sitzt. Aber wir sind natürlich auf alle Szenarien vorbereitet. Und damit meine ich nicht nur den G20-Gipfel in Hamburg 2017, sondern auch die Krawalle bei der Eröffnung des Neubaus der Europäischen Zentralbank in Frankfurt 2015. Deshalb bin ich an diesem Wochenende sicher angespannter als sonst.