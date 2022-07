Putins Angriffskrieg und die Folgen – Deutschland droht der Ausnahmezustand

Denn praktisch l├Ąsst sich auf einem Zettel schon jetzt begutachten, dass Haushalte eben keineswegs fein raus sind. Auf einem Aushang an die Mieter der Wohnungsgenossenschaft Dippoldiswalde im Erzgebirge hei├čt es: "Kurzfristig" m├╝sse man die Betriebszeiten f├╝r Heizung und Warmwasser "anpassen". Die Anpassung sieht so aus: Warmes Wasser zum Duschen gibt es nur noch zwischen 4 und 8 Uhr, zwischen 11 und 13 sowie 17 und 21 Uhr. Sonst bleibt das Wasser kalt. Die Heizung kann bis September gar nicht benutzt werden.

Es ist nicht so, dass Dippoldiswalde ein Einzelfall einer vermeintlich ├╝bereifrigen Wohnungsgenossenschaft ist. Auch in Hamburg hat gerade erst der gr├╝ne Umweltsenator Jens Kerstan angek├╝ndigt, dass es Warmwasser im Notfall bei akutem Gasmangel nur zu bestimmten Tageszeiten geben k├Ânnte. Die maximale Raumtemperatur im Fernw├Ąrmenetz k├Ânne im Zweifel ebenfalls runtergedreht werden.

Das liegt auch daran, dass in Hamburg so wie in mehreren deutschen Regionen gar nicht zu unterscheiden ist, ob Unternehmen oder Privatkunden mit Gas beliefert werden. Oft schlicht, weil sie sich dieselbe Leitung teilen.

Die Kettenreaktion

Hungrige Riesen wie BASF und Thyssenkrupp rechnen deshalb l├Ąngst durch, was verschiedene Mangelszenarien f├╝r sie bedeuten w├╝rden. Bei bis zu 50 Prozent weniger Gas k├Ânnten beide wohl mit geringerer Last weiterproduzieren. Danach m├╝ssten beide erst einmal komplett herunterfahren. Mit unabsehbaren Folgen.

Welchen Unternehmen in Deutschland in welcher Reihenfolge im Notfall das Gas abgeschaltet wird, daf├╝r gibt es keinen genauen Plan. Kann es nicht geben, hei├čt es, weil so viele Fragen im Einzelfall eine Rolle spielen. Was hei├čt ein Gasstopp f├╝r die Lieferketten, f├╝r die gesamte Volkswirtschaft? Aber auch: Was bedeutet er f├╝r den Betrieb? Glas├Âfen etwa k├Ânnen aus technischen Gr├╝nden nicht einfach aus- und wieder eingeschaltet werden; der Betrieb w├Ąre ├╝ber Monate dicht und wohl schnell: pleite.