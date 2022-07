Konkret lĂ€uft eine Lohn-Preis-Spirale so: Arbeitnehmer fordern angesichts der Inflation dauerhaft mehr Lohn und erhalten ihn auch. Dadurch steigen die Kosten fĂŒr Unternehmen. Diese geben sie wiederum an die Verbraucher weiter. Angesichts des ohnehin hohen Preisniveaus können sie die Mehrkosten nicht anderweitig abfangen.

EZB in der Kritik

Bislang will die Notenbank den Leitzins im Juli um 0,25 Prozentpunkte anheben, einen nĂ€chsten Schritt will sie im September gehen. Ohnehin steht die EZB bereits in scharfer Kritik. So sagte Michael HĂŒther, Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die Geldpolitik sei zu spĂ€t gestartet.