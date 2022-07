Putins Krieg und die Folgen: Kurz vorm Rumms – Deutschland droht Ausnahmezustand

Welchen Unternehmen in Deutschland in welcher Reihenfolge im Notfall das Gas abgeschaltet wird, daf├╝r gibt es keinen genauen Plan. Kann es nicht geben, hei├čt es, weil so viele Fragen im Einzelfall eine Rolle spielen. Was hei├čt ein Gasstopp f├╝r die Lieferketten, f├╝r die gesamte Volkswirtschaft? Aber auch: Was bedeutet er f├╝r den Betrieb? Glas├Âfen etwa k├Ânnen aus technischen Gr├╝nden nicht einfach aus- und wieder eingeschaltet werden; der Betrieb w├Ąre ├╝ber Monate dicht und wohl schnell: pleite.