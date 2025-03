Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nicht nur Putin stellt die internationale Sicherheit auf den Prüfstand, neuerdings auch die USA unter Donald Trump. Schlittert die Welt gar in einen neuen großen Krieg? Militärhistoriker Sönke Neitzel hält das für unwahrscheinlich – und spricht dennoch eine Warnung aus.

Es findet erst in sechs Monaten statt, doch schon jetzt wirft das Zapad-Manöver seinen langen Schatten voraus. Im September wollen Russland und Belarus ihre große, vierjährliche Militärübung abhalten. Verteidigungsexperten in Europa warnen bereits jetzt: Russland könnte dieses Manöver als Kriegsvorbereitung nutzen. Militärhistoriker Sönke Neitzel erklärte mit Blick darauf Anfang März im Sender Phoenix: "Vielleicht ist dieser Sommer der letzte Sommer, den wir noch im Frieden erleben."

Neitzels Worte hallten nach – insbesondere angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der 180-Grad-Wende in der Außen- und Sicherheitspolitik der USA unter Präsident Donald Trump. Im Gespräch mit t-online warnt der Historiker: "Wir leben in unsicheren Zeiten." Außerdem erklärt Neitzel, was er mit seiner Warnung vor dem womöglich letzten Sommer in Friedenszeiten meinte und was er vom wohl künftigen Bundeskanzler Friedrich Merz erwartet.

t-online: Herr Neitzel, globale Krisen von der Ukraine über den Nahen Osten bis nach Afrika halten derzeit die Welt in Atem. Dazu agiert US-Präsident Donald Trump schlingernd bis destruktiv, die Spannungen zwischen den Großmächten nehmen zu. Sind Sie angesichts dessen besorgt?

Sönke Neitzel: Ja, ich bin besorgt. Denn wir müssen aus der russischen Vollinvasion in die Ukraine und auch nach dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 eine Schlussfolgerung ziehen: Es ist das Ende der Gewissheiten. Auch ich habe aus rationalen Überlegungen heraus geglaubt, dass Putin mit seinem Truppenaufmarsch im Winter 2021/2022 nur bluffen würde. Dennoch sind die Russen in die Ukraine einmarschiert.

(Quelle: Kai Bublitz) Zur Person Sönke Neitzel (geb. 1968) ist Professor für Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt an der Universität Potsdam. Sein Schwerpunkt liegt auf der internationalen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts sowie auf der Geschichte der Bundeswehr. Am 20. März erscheint Neitzels neues Buch "Die Bundeswehr: Von der Wiederbewaffnung bis zur Zeitenwende" im Verlag C.H. Beck.

Kürzlich warnten Sie, dass der kommende Sommer unser letzter in Frieden sein könnte. Eine steigende Zahl von Experten hält laut einer aktuellen Umfrage des Atlantic Council einen Dritten Weltkrieg im kommenden Jahrzehnt für möglich. Stimmen Sie mit ein?

Das Beispiel der russischen Vollinvasion macht es bereits deutlich: Wir können zwar Überlegungen anstellen, aber was dann wirklich eintritt, steht auf einem anderen Blatt. Ich sehe nur, dass meine Freunde in Litauen Angst haben. Im Herbst findet an der Nato-Ostflanke das russische Zapad-Manöver statt. Vilnius liegt nur 30 Kilometer davon entfernt. Mein Verweis auf das Manöver diente vor allem dazu, den Ernst der Lage hervorzuheben. Russland könnte das als Möglichkeit sehen, die Nato in einem schwachen Moment zu testen.

Halten Sie einen Dritten Weltkrieg für möglich?

Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Aktuell sehe ich keinen Staat, der die totale nukleare Zerstörung herausfordern würde, nicht einmal Russland. Das wäre aber die Folge eines Dritten Weltkriegs. Es gibt in diesem Punkt durchaus Parallelen zum Kalten Krieg. Ich interpretiere jene Epoche so, dass es auch damals, selbst während der Kuba-Krise, sehr unwahrscheinlich war, dass es zu einem Weltkrieg kommt. Letztlich überwogen immer die Hemmungen in Moskau und Washington, den Untergang des eigenen Landes zu riskieren.

Sie haben eingangs angedeutet, Putin habe bei der Vollinvasion in die Ukraine irrational gehandelt. Gibt es diese Hemmungen also tatsächlich bei ihm?