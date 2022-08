Jetzt gleichauf: Union und Grüne stärkste Kräfte

Die Grünen holen auf: In einer Umfrage fahren sie ebenso viel Zustimmung ein wie die Union. Die SPD hingegen verliert.

Union und Grüne liegen dem aktuellen ZDF-"Politbarometer" zufolge in der Wählergunst derzeit gleichauf. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl kämen sowohl die CDU/CSU als auch die Grünen auf 26 Prozent, wie aus der am Freitag veröffentlichten Umfrage hervorgeht. Die Union verändert sich damit nicht, die Grünen verbessern sich um einen Punkt. Die SPD folgt mit erheblichem Abstand: Sie verschlechterte sich um zwei Punkte auf 19 Prozent.