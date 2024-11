Die zerstrittene Ampel ist am Ende, Mitte Januar will Olaf Scholz die Vertrauensfrage im Bundestag stellen. Dann könnte es bis Ende März Neuwahlen geben.

Der Außenpolitiker Michael Roth (SPD) kritisierte das Auseinanderbrechen der Ampel. Das sei ein "Konjunkturprogramm für Nationalpopulisten von ganz rechts und von ganz links", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im ARD-"Brennpunkt". "Das ist traurig und das ist tragisch. So hätte ich mir das Ende dieser Koalition nicht gewünscht und nicht vorgestellt. Das ist eine tiefe Zäsur", sagte Roth. Er ergänzte: "Ich sehe erst mal keine Gewinnerinnen und Gewinner in der politischen Mitte."

Auch Manuel Hagel, CDU-Fraktionschef in Baden-Württemberg, zeigte sich schockiert über die Regierungskrise. "Der Kanzler wirft seinen Finanzminister und Chef eines Koalitionspartners raus, das hat es so noch nicht gegeben", sagte er t-online. Gerade nach den Wahlen in den USA brauche es "aus der politischen Mitte eine starke Führung für Deutschland in Europa". Nur mit einem Kanzler der Union könne es eine verlässliche und handlungsfähige Bundesregierung geben, so Hagel.