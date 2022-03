Milliarden-Investition

US-Konzern Intel baut Chipfabrik in Magdeburg

15.03.2022, 14:26 Uhr | dpa, fho

Intel baut in Magdeburg eine große Chipfabrik. Das teilte der US-Konzern am Dienstag mit. Mit dem Projekt sind Milliarden-Investitionen in die Halbleiterindustrie in Deutschland verbunden.

Der US-amerikanische Halbleiterhersteller Intel baut seine erste Chipfabrik in Deutschland. Magdeburg bekam dafür den Zuschlag, wie am Dienstag bekannt gegeben wurde.

Insgesamt würden 17 Milliarden Euro in Deutschland investiert. Damit sticht die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt Konkurrenten wie Dresden aus und steht im Mittelpunkt der milliardenschweren Investitionen von Intel in Europa.

In Kürze mehr.