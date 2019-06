Newsblog zur Wetterlage

Rekord-Hitze in Deutschland – mehrere Tote bei Badeunfällen

27.06.2019, 05:22 Uhr | AFP, dpa, rtr, t-online.de, ds

Der deutsche Temperatur-Rekord für den Juni ist geknackt. Das hat Folgen: Wasser wird knapp, der Asphalt kapituliert. Das Abkühlen in einem Weiher endet für einen Mann tödlich. Alle Infos im Newsblog.

5.00 Uhr: Mindestens drei Menschen sterben bei Badeunfällen in Deutschland

Bei dem extrem heißen Wetter sind am Mittwoch mehrere Menschen in Deutschland bei Badeunfällen ums Leben gekommen. Ein 39 Jahre alter Mann starb im Landkreis Regensburg. Er ging in einem Weiher unter und starb noch am Abend in einem Krankenhaus. Gleich zwei Badetote gab es in Mecklenburg-Vorpommern: Eine 83-Jährige wurde in Neubrandenburg leblos aus dem Wasser geborgen und ein 28 Jahre alter Mann ertrank in einem Badesee.

4.55 Uhr: Nach dem Juni-Rekord – Siebenschläfer bringt etwas Entspannung

Nach dem heißesten Junitag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen kommt auf Deutschland zum Siebenschläfertag wieder ein bisschen Entspannung zu. Am Donnerstag wird es zumindest im Norden etwas weniger warm, wie der DWD mitteilte.

In Hamburg sind demnach knapp 30 Grad zu erwarten. Der Süden muss aber weiter mit Werten wie in den Tropen klarkommen. Am Oberrhein bleibt es heiß bei 37 oder 38 Grad. Am Freitag geht es noch einmal etwas weiter runter. Die leichte Abkühlung hält aber nicht lange an – am Samstag kommt schon die nächste Welle heißer Sahara-Luft zu uns.