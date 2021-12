Newsblog zum Jahreswechsel

Sydney begrüßt das neue Jahr mit gigantischem Feuerwerk

31.12.2021, 15:30 Uhr | AFP, dpa, t-online

Australien ist bereits im Jahr 2022 angekommen. Bei dem Feuerwerk an der Harbour Bridge brannten sechs Tonnen Böller und Raketen ab. Alle Infos im Newsblog.

Milliarden Menschen heißen in der Nacht zum Samstag auch das Jahr 2022 unter Corona-Bedingungen willkommen. In Deutschland gibt es vor allem aus Furcht vor der raschen Verbreitung der Omikron-Variante des Virus Kontaktbeschränkungen, zudem gilt erneut ein grundsätzliches Verkaufsverbot von Feuerwerk in den letzten Tagen des Jahres. Die Polizei hat verstärkte Kontrolle angekündigt.

26 Stunden dauert es zwischen 11 Uhr MEZ am 31. Dezember und 13 Uhr MEZ am 1. Januar, bis der ganze Globus ins neue Jahr gerutscht ist. Es beginnt im Inselstaat Samoa, geht über Australien, Asien bis Europa, Südamerika, die US-Ostküste, Kalifornien, Hawaii zu den unbewohnten Eilanden Bakerinsel und Howlandinsel wieder in den Pazifik.

Sydney begrüßt das neue Jahr mit Wahnsinns-Feuerwerk

Mit sechs Tonnen farbenprächtigem Feuerwerk vor der imposanten Kulisse der Harbour Bridge und des Opernhauses ist Sydney ins Jahr 2022 gestartet. Anders als im vergangenen Jahr waren dieses Mal trotz stark steigender Corona-Zahlen in der Region wieder Zehntausende Zuschauer zugelassen, um das Spektakel live zu verfolgen. Allerdings mussten sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Ticket für einen von rund 30 Aussichtspunkten kaufen.

Bürger ohne Reservierung oder Impfung sollten möglichst nicht ins Stadtzentrum kommen, hatten die Organisatoren geraten. Das weltbekannte Feuerwerk wurde live im Internet und vom TV-Sender ABC übertragen. Im vergangenen Jahr war das Zentrum Sydneys für Zuschauer komplett gesperrt worden.

Vor der Pandemie hatte das imposante Spektakel jedes Jahr mehr als eine Million Menschen angelockt. Allerdings ist der Bundesstaat New South Wales, in dem Sydney liegt, wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante die derzeit am schlimmsten von Corona betroffene Region des Landes: Am Freitag meldeten die Behörden dort mehr als 21.000 Neuinfektionen – so viele wie noch nie.

Wärme-Rekord zu Silvester in Großbritannien



Zu Silvester hat es in Großbritannien einen Wärme-Rekord gegeben. Im englischen Coningsby in der Grafschaft Lincolnshire sei eine Temperatur von 15,3 Grad gemessen worden, teilte die Wetterbehörde am Freitag über Twitter mit. "Das heißt, dass es das wärmste Silvester ist, das jemals in Großbritannien registriert wurde." Der vorherige Rekord ging an Colwyn Bay in Wales, wo am Silvestertag 2011 eine Temperatur von 14,8 Grad gemessen worden war.

Silvester und Neujahr stehen in diesem Jahr in Großbritannien wie fast überall auf der Welt unter dem Eindruck von Corona. Das traditionelle Feuerwerk im Zentrum von London, zu dem sonst hunderttausend Zuschauer kommen, wurde das zweite Jahr in Folge abgesagt.

Xi schwört Chinesen zu Neujahr auf langfristige Ziele ein



Chinas Präsident Xi Jinping hat die Bevölkerung in seiner Neujahrsansprache auf die langfristigen Ziele des kommunistischen Landes eingeschworen. "Wir müssen stets eine langfristige Perspektive im Auge behalten, uns potenzieller Risiken bewusst sein, unsere strategische Ausrichtung und Entschlossenheit beibehalten", sagte Xi in einer im Fernsehen übertragenen Rede.



Zur Taiwan-Frage erklärte er, Menschen auf beiden Seiten der Meerenge sehnten sich danach, die Wiedervereinigung des Mutterlandes abzuschließen. Im Gegensatz zu früheren Neujahrsansprachen ging Xi nicht auf die chinesische Wirtschaftsleistung ein. China will bis 2049 – dem 100. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik – zu einer weltweit führenden Nation werden.

Südsee feiert schon das neue Jahr

In der Südsee hat 2022 bereits begonnen: Die Bewohner der Inseln Samoa, Tonga und Kiribati waren weltweit die Ersten, die um 11 Uhr deutscher Zeit das neue Jahr begrüßten. Anders als im vergangenen Jahr, als wegen der Corona-Pandemie öffentliche Feuerwerke abgesagt worden waren, durften in Samoa wieder Böller in den Himmel geschossen werden. Der Inselstaat hatte laut Tourismusbehörde eigens fünf Pyrotechnik-Experten aus Neuseeland einfliegen lassen, um das Feuerwerk zu installieren.

Im Archipel Tonga gaben derweil die Naturgewalten auch zu Silvester keine Ruhe: Schon seit Weihnachten warnen die Behörden davor, sich dem Vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai zu nähern. Der Feuerberg, der zuletzt 2014 ausgebrochen war, ist wieder aktiv und speit Asche und Gas in die Luft.

Söder wünscht Twittergemeinde "guten Rutsch"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat auf Twitter ein Foto mit seinem Hund gepostet. Dazu schreibt er, ein Spaziergang in der Natur sei zwischen den Tagen "mit meiner Molly wunderbar. Wünsche allen heute einen guten Rutsch ins neue Jahr!"

Brand am Silvestermorgen: 21 Menschen in Sicherheit gebracht



Weiterlesen

In einem Mehrfamilienhaus in Weißwasser (Landkreis Görlitz) hat es am Silvestermorgen gebrannt. 21 Menschen mussten in den frühen Stunden des Freitags aus dem Haus in Sicherheit gebracht werden, verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die Wohnung, in der der Brand entstanden war, ist unbewohnbar. Die restlichen Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre vier Wände zurückkehren. Die Kriminalpolizei werde sich mit dem Fall beschäftigten und die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernehmen, hieß es weiter. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

Neujahrsansprache von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat versichert, dass der neue rot-grün-rote Senat alles tun werde, um die Gesundheit der Berlinerinnen und Berliner zu schützen und die Corona-Pandemie zu bekämpfen. "Das neue Jahr 2022 wird mit großen Herausforderungen verbunden sein", sagte die SPD-Politikerin in ihrer Neujahrsansprache. Mehr dazu lesen Sie hier.

Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, spricht. Foto: Jörg Carstensen/dpa



Das wünschen sich die Berlinerinnen und Berliner im neuen Jahr

Einwohner der Hauptstadt haben mit t-online darüber gesprochen, was Sie bewegt und was Sie sich vom nächsten Jahr wünschen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Behörden: Silvester-Regeln überwachen und Verstöße ahnden



Feuerwehren, Polizeibehörden, Rettungskräfte und Ordnungsdienste der Städte und Gemeinden wollen angesichts der Corona-Regeln an Silvester besonders wachsam sein. Die Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen sollen zur Jahreswende streng überwacht und mögliche Verstöße mit Bußgeldern geahndet werden. Eine normale Jahreswende wird es wie schon 2020/2021 aufgrund der Corona-Pandemie nicht. Es gelten Verbote und Einschränkungen.

Auch geimpfte und genesene Menschen dürfen sich derzeit nicht mit mehr als zehn Personen treffen – egal, ob drinnen oder draußen. Nicht-Geimpfte dürfen laut der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes mit maximal zwei Personen eines anderen Haushalts zusammentreffen. Darüber hinaus sind öffentliche Tanzveranstaltungen untersagt, Clubs und Diskotheken bleiben geschlossen. Bundesweit gilt wie schon vor einem Jahr wieder ein Verkaufsverbot für Feuerwerk und Pyrotechnik.

So ist das Wetter an Silvester

In der Neujahrsnacht wird es mit sieben bis zwölf Grad laut Deutschem Wetterdienst ungewöhnlich mild. Es bleibt fast überall trocken. Nur im Nordosten und Süden soll es etwas kälter sein.

Verkleinerte Feierlichkeiten

Viele große Partys und Feuerwerke sind weltweit abgesagt worden, zum Beispiel in London und Paris. Andernorts wurden die Feierlichkeiten arg verkleinert, darunter Veranstaltungen in Madrid und Rio.

In Berlin gibt es diesmal am Brandenburger Tor kein großes Höhenfeuerwerk und keine Party mit Hunderttausenden. Das ZDF überträgt von dort aber eine Show unter anderem mit Bonnie Tyler und Marianne Rosenberg.

Sydney meldet explodierende Corona-Zahlen

In Sydney findet das Riesenfeuerwerk zwar wieder mit Zuschauern statt, wer das Spektakel vor der Kulisse der Harbour Bridge und des Opernhauses jedoch live erleben will, musste sich ein Ticket für einen von rund 30 Aussichtspunkten kaufen. Außerdem hat der australische Bundesstaat New South Wales gerade so viele Corona-Neuinfektionen wie noch nie verzeichnet.

In Dubai ist am höchsten Gebäude der Welt, dem 828 Meter hohen Burdsch Chalifa, wieder ein spektakuläres Feuerwerk samt Licht- und Lasershow geplant.

Kaum Einschränkungen in Moskau

Auch in Russlands Hauptstadt Moskau gibt es kaum Einschränkungen, auch wenn dort – anders als in den Emiraten – die Impfquote gering ist. Unter anderem ist am Roten Platz ein großes Feuerwerk geplant.

In New York soll die traditionelle Silvesterparty am Times Square wieder mit Zuschauern stattfinden – allerdings müssen alle Besucher gegen Covid-19 geimpft sein. Die Feier soll wie jedes Jahr live in Fernsehen und Internet übertragen werden – unter anderem mit dem Ball Drop, der Herabsenkung eines leuchtenden Kristallballs, und Auftritten von Stars wie Rapper LL Cool J.

So schützen Sie Ihre Haustiere an Silvester

Zu Silvester 2022 dürfen keine Böller und Raketen verkauft werden. Doch das entspannt viele Tierfreunde rund um den Jahreswechsel kaum, denn es ist nicht auszuschließen, dass noch Restbestände gezündet werden. Außerdem lassen sich Feuerwerkskörper online oder jenseits deutscher Grenzen besorgen. Doch das Getöse ist ein großes Problem für das Gehör von Tieren, warnen Tierschützer. Mehr dazu lesen Sie hier.

Das wünschen sich die Bremerinnen und Bremer für das neue Jahr