Ukraine-News im Blog: Russland wirft Ukraine Militäraktion am AKW Saporischschja vor

Ukraine will Deutschland Atomstrom liefern

3 Uhr: Die Ukraine will Deutschland mit der Lieferung von Atomstrom auf dem Weg aus der Abhängigkeit von russischen Energielieferungen unterstützen. "Derzeit exportiert die Ukraine ihren Strom nach Moldau, Rumänien, in die Slowakei und nach Polen. Aber wir sind durchaus bereit, unsere Exporte auf Deutschland zu erweitern", sagte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben eine ausreichende Menge an Strom in der Ukraine dank unserer Kernkraftwerke. Bei meinem Besuch in Berlin und dann auch in Brüssel werde ich das ansprechen."

In der Ukraine werden Atomkraftwerke sowjetischer Bauart mit einer Gesamtkapazität von mehr als 14 Gigawatt betrieben. Sechs Blöcke im Atomkraftwerk Saporischschja in Enerhodar befinden sich allerdings seit März unter russischer Kontrolle. Wegen der Kämpfe, der Fluchtbewegung und des Wirtschaftseinbruchs ist auch der Stromverbrauch in der Ukraine massiv zurückgegangen.

Das Kernkraftwerk Chmelnyzkyj im Nordwesten der Ukraine: Der Stromverbrauch in dem Land ist seit dem russischen Angriff stark zurückgegangen. (Quelle: Valentyn Ogirenko/Reuters)

Grüne wollen verstärkt Waffen an Ukraine liefern

2 Uhr: Die Führung der Grünen will die Militärhilfe für die Ukraine ausbauen. "Der russische Angriffskrieg in der Ukraine führt uns vor Augen, wie fatal es ist, wenn wir uns von Autokraten und außenpolitisch aggressiven Akteuren abhängig machen. Und wir stellen fest, wie existenziell eine ausreichende zivile und militärische Wehrhaftigkeit ist", heißt es im Leitantrag des Bundesvorstands für den Grünen-Parteitag im Oktober, der den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. "Deshalb liefern wir Waffen an die Ukraine und wollen das auch weiterhin verstärkt tun, wo nötig auch aus den Beständen der Bundeswehr und der Industrie", heißt es in dem Beschlussvorschlag.

Innenministerium: Deutsche Rechtsextremisten reisten in die Ukraine

1.15 Uhr: Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar sind nach Kenntnis des Innenministeriums 26 deutsche Rechtsextremisten in die Ukraine gereist. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Frage der Linken-Fraktion im Bundestag hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt. Bei einer mittleren einstelligen Zahl lägen tatsächliche Anhaltspunkte für eine angestrebte Beteiligung an Kampfhandlungen vor, heißt es in der Antwort der Bundesregierung.

USA verzögern offenbar Visa für russische UN-Delegation

0.15 Uhr: Vor der anstehenden Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York verzögern die USA offenbar die Ausstellung von Visa für eine russische Delegation um Außenminister Sergej Lawrow. "Wir arbeiten proaktiv mit der US-Mission an Visa für Delegationen zu bevorstehenden UN-Treffen im Hauptquartier und nehmen Kontakt mit der Mission zu bestimmten Fällen auf, die uns zur Kenntnis gebracht werden. Das tun wir in diesem Fall", teilte eine UN-Sprecherin am Freitag auf Anfrage mit. UN-Generalsekretär António Guterres sei in engem Kontakt mit dem Gastland USA und mit betroffenen Vertretungen, darunter Russland.