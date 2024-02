Newsblog zum russischen Angriffskrieg Deutschland erreicht Rekord bei Verteidigungsausgaben Von dpa , afp , Reuters , bm , das , mam Aktualisiert am 14.02.2024 - 05:46 Uhr Lesedauer: 7 Min. Kanzler Scholz in einer Produktionshalle von Rheinmetall (Archivbild): Deutschland hat noch nie soviel Geld für die Verteidigung ausgegeben wie jetzt. (Quelle: Philipp Schulze) News folgen

Deutschland erreicht einen Rekordwert bei seinen Verteidigungsausgaben. Estland warnt vor einer russischen Konfrontation. Alle Informationen im Newsblog.

Zerstörungen nach Angriff in der Ostukraine

5.12 Uhr: Nach Angaben der Ukraine haben russische Raketenangriffe ein Krankenhaus beschädigt und ein Dutzend Wohnhäuser in der ostukrainischen Stadt Selydowe zerstört. Der Gouverneur der Donezk-Region, Wadym Filashkin schreibt auf Telegram, eine Rakete sei um ein Uhr morgens in einen Flügel des Krankenhauses eingeschlagen. "Berichten zufolge befinden sich drei Menschen, darunter ein Kind, unter den Trümmern". 100 Patienten seien in Krankenhäuser nahe gelegener Städte evakuiert worden.

Deutschland erreicht Nato-Ziel bei Verteidigungsausgaben

2.20 Uhr: Deutschland hat der Nato erstmals seit drei Jahrzehnten wieder geplante Verteidigungsausgaben in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes gemeldet. Nach Recherchen der Deutschen Presse-Agentur übermittelte die Bundesregierung für das laufende Jahr einen Betrag, der umgerechnet in Vergleichszahlen des Verteidigungsbündnisses einer Summe von 73,41 Milliarden Dollar entspricht. Dies ist für Deutschland in absoluten Zahlen ein Rekordwert und würde nach aktueller Nato-Prognose eine BIP-Quote von 2,01 Prozent bedeuten.

Dienstag, 13. Februar

Institut schätzt Russland Panzervorräte ein: noch drei Jahre

23.45 Uhr: Nach Einschätzung des britischen Internationalen Instituts für Strategische Studien (IISS) verliert Russland immer mehr seiner Panzer im Ukraine-Krieg. Seit Februar 2022 habe Moskau 8.800 gepanzerte Kampffahrzeuge verloren. Doch trotz der Verluste habe Russland noch ausreichend Material. Das Institut schätzt, dass die russische Armee in 2023 etwa 1.180 aus den Lagern holen konnte, außerdem 2.470 weitere gepanzerte Fahrzeuge. Hinzu käme, dass die Produktion neuer Panzer in vollem Gange sei. Nach Meinung der Analysten habe Russland noch ausreichend schwere Fahrzeuge, um zwei bis drei Jahre lang im Ukraine-Krieg durchhalten zu können.

Estlands Geheimdienst: Russland bereitet sich auf Konfrontation vor

21.05 Uhr: Russland bereitet sich nach Einschätzung des estnischen Geheimdienstes militärisch auf eine anhaltende Konfrontation mit dem Westen vor. Darauf deute die russische Militärreform hin, heißt es in dem in Tallinn vorgestellten Jahresbericht des Auslandsnachrichtendienstes des baltischen EU- und Nato-Landes. Die Reform spiegele die Vorstellungen der russischen Führung hinsichtlich der Ressourcen wider, die für den Angriffskrieg in der Ukraine und eine Konfrontation mit dem Westen erforderlich seien.

"Wir können davon ausgehen, dass die Nato innerhalb des nächsten Jahrzehnts mit einer Massenarmee sowjetischen Typs konfrontiert sein wird, die den Alliierten zwar technologisch unterlegen ist, aufgrund ihrer Größe, Feuerkraft und Reserven jedoch eine erhebliche Bedrohung darstellt", schreibt Geheimdienst-Chef Kaupo Rosin in dem Bericht. Um sich gegen einen möglichen konventionellen Angriff einer solchen Armee zu verteidigen, müssten die Armeen und Rüstungsindustrien der Nato-Verbündeten demnach deutlich besser vorbereitet und ausgerüstet sein, als dies gegenwärtig der Fall ist.

Für Estland bedeutet die Militärreform dem Bericht zufolge in den kommenden Jahren eine deutliche Aufstockung der russischen Streitkräfte nahe der Grenze des Baltenstaats. Auch plane Russland mehr Truppen an der Grenze zu Finnland und den anderen baltischen Staaten zu stationieren. Ziel Russlands sei, eine militärische Dominanz im Ostseeraum zu erreichen, heißt es. Die Wahrscheinlichkeit eines direkten Angriffs auf Estland in diesem Jahr ist nach Angaben von Rosin aber gering.

Russische Insider: USA wiesen Putin-Vorstoß für Waffenstillstand zurück

18.10 Uhr: Die USA sollen einen Vorstoß von Präsident Wladimir Putin, über einen Waffenstillstand in der Ukraine zu verhandeln, zurückgewiesen haben. Das sagen drei mit dem Vorgang vertraute Personen aus Russland der Nachrichtenagentur Reuters. Demnach habe Putin 2023 öffentlich und privat über Mittelsmänner der Regierung in Washington signalisiert, dass er einen Waffenstillstand in Betracht ziehen würde.