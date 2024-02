Newsblog zum Ukraine-Krieg Umfrage: Europäer glauben nicht mehr an einen Sieg der Ukraine Von dpa , afp , Reuters , fho , sic , aj , mam , lex , das , cc Aktualisiert am 21.02.2024 - 13:49 Uhr Lesedauer: 23 Min. Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine (Archivbild): Die Ukraine wehrt sich seit fast zwei Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. (Quelle: Ukraine Presidency via Bestimage/imago images) News folgen

Eine Umfrage zeigt, dass viele Europäer nicht mehr an einen Sieg der Ukraine glauben. Russland verstärkt seine Angriffe bei Robotyne in Südukraine. Mehr Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

Westliche Vertreter: Munitionsproduktion Russlands nicht ausreichend

13.39 Uhr: Die innerrussische Munitionsproduktion reicht nach Angaben westlicher Vertreter nicht aus, um den Bedarf im Angriffskrieg gegen die Ukraine zu decken. Dies sei offensichtlich auch eine Folge der Sanktionen, die die internationale Staatengemeinschaft gegen Russland wegen des völkerrechtswidrigen Kriegs verhängt habe, sagen die Regierungsvertreter mit der Bedingung, namentlich nicht genannt zu werden. Mehr zu den Sanktionen lesen Sie hier .

Umfrage: Viele Europäer blicken pessimistisch auf Kiews Siegchancen

13.20 Uhr: Viele Menschen in Europa blicken derzeit einer Umfrage zufolge pessimistisch auf die Erfolgschancen der Ukraine bei der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg. Nur zehn Prozent der Befragten der vom "European Council on Foreign Relations" (ECFR) in Auftrag gegebenen Erhebung glaubten an einen Sieg der Ukraine, wie die Denkfabrik mit Hauptsitz in Berlin mitteilt. Doppelt so viele rechnen demnach mit einem russischen Sieg.

Die größte Gruppe – nämlich 37 Prozent – glaubt, ein Kriegsende werde durch eine Verhandlungslösung erreicht. In diesem Fall würde die Ukraine Stand jetzt allerdings wohl einen erheblichen Teil ihres eigenen Staatsgebietes verlieren. Momentan nämlich hält Russland knapp ein Fünftel der Ukraine besetzt und hat mehrere Regionen völkerrechtswidrig zum eigenen Staatsgebiet erklärt.

Zugleich weist die Denkfabrik darauf hin, dass mit 41 Prozent weniger als die Hälfte der Umfrageteilnehmer sich von Europa wünschen, die Ukraine zu Verhandlungen mit Russland zu drängen. Für die Umfrage wurden den Angaben zufolge im Januar dieses Jahres mehr als 17.000 erwachsene Menschen in 12 europäischen Ländern befragt, darunter in Deutschland, Frankreich, Polen und Schweden.

London: Russland verstärkt Angriffe bei Robotyne in Südukraine

11.42 Uhr: Die russischen Truppen verstärken nach britischen Angaben ihre Angriffe nahe dem Dorf Robotyne in der Südukraine. Zwar hätten die russische 58. Armee und Luftlandekräfte in der Gegend bei der ukrainischen Gegenoffensive im Vorjahr schwere Verluste erlitten, teilt das britische Verteidigungsministerium in London mit. Allerdings hätten das langsamere Einsatztempo sowie starke Rekrutierungsbemühungen es den russischen Streitkräften an dieser Front wahrscheinlich ermöglicht, sich zu sammeln und zu stärken, heißt es unter Berufung auf Geheimdienstinformationen.

Robotyne im Gebiet Saporischschja war im Sommer 2023 von ukrainischen Einheiten befreit worden. Das Dorf, in dem ursprünglich einige Hundert Menschen lebten, war aber weiter in der Nähe der Front. Auch an anderen Frontabschnitten hätten russische Truppen zuletzt ihre Angriffe verstärkt, heißt es in London weiter. Ziel sei vermutlich, die ukrainischen Truppen auseinanderzuziehen.

8.48 Uhr: Durch einen ukrainischen Raketenschlag auf einen russisch kontrollierten Truppenübungsplatz im Gebiet Donezk sind Medienberichten zufolge Dutzende Soldaten ums Leben gekommen. Das ukrainische Militär habe motorisierte Infanterieschützen aus Transbaikalien, einer sibirischen Region östlich des Baikalsees, beschossen, als diese auf ihren Kommandeur gewartet hätten, berichtet der russische Dienst der BBC in der Nacht zum Mittwoch. Nach Einschätzung der Redaktion unter Berufung auf vorliegendes Bild- und Videomaterial gab es dabei mindestens 60 Tote. Aus Moskau gibt es zunächst keine Informationen zu dem Vorfall. Russische Militärblogger indes bestätigen den Angriff.