Newsblog zum Ukraine-Krieg Bericht: Tschechien plant große Munitionslieferung an Ukraine Aktualisiert am 20.02.2024 - 17:03 Uhr Ein Soldat der ukrainischen Armee mit einer Mörsergranate (Archivbild): Tschechien will der Ukraine 800.000 solcher Geschosse liefern. (Quelle: VIACHESLAV RATYNSKYI/Reuters)

Selenskyj bezeichnet die Lage an der Front als "äußerst schwierig". Russlands Geheimdienst nimmt US-Bürgerin fest. Mehr Informationen im Newsblog.

US-Sender darf nicht mehr in Russland senden

17.02 Uhr: Moskau verbietet der US-Sendergruppe Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), in Russland weiterzusenden. In einem Dokument in der Datenbank des russischen Justizministeriums, das die Nachrichtenagentur AFP einsah, werden die Aktivitäten des von den USA finanzierten Mediums für "unerwünscht" erklärt. Mit dem Verbot droht auch den Mitarbeitern der Sendergruppe juristische Verfolgung in Russland.

Tschechien liefert Ukraine bald wohl 800.000 Schuss Munition

15.44 Uhr: Tschechien will der Ukraine binnen weniger Wochen 800.000 Schuss Artilleriemunition liefern. Das berichtet der "Tagesspiegel" unter Berufung auf tschechische Regierungskreise. Präsident Petr Pavel habe die Munition in Drittstaaten lokalisiert und sei in Gesprächen mit Dänemark, den Niederlanden und Kanada, um den Ankauf zu finanzieren. Bei der Finanzierung komme er voran, heißt es in dem Bericht aus dem Umfeld des Präsidenten.

Wo genau die 800.000 Schuss angekauft werden sollen, gebe der Politiker aus diplomatischer Rücksicht nicht preis, schreibt der "Tagesspiegel". Das Magazin "Politico" hatte Anfang Februar berichtet, dass die tschechische Regierung die Europäische Union aufgefordert habe, bei Rüstungsunternehmen in der Türkei, Südkorea und Südafrika anzufragen.

Bereits am Wochenende hatte Pavel auf der Münchner Sicherheitskonferenz die Lieferungen in Aussicht gestellt. Demnach habe Tschechien eine halbe Million Schuss vom Kaliber 155 Millimeter und 300.000 Schuss vom Kaliber 122 Millimeter ausfindig machen können. 155 Millimeter ist die Standard-Kalibergröße der Nato Beobachter haben in den vergangenen Wochen immer wieder auf die Notwendigkeit weiterer Munitionslieferungen an die Ukraine verwiesen. Als ehemaliger Nato-General verfügt Pavel über ein globales militärisches Kontaktnetz.

EU-Land verhindert wohl russische "Operation" auf seinem Territorium

14.33 Uhr: Estland hat nach Angaben von Ministerpräsidentin Kaja Kallas auf seinem Territorium eine hybride Operation russischer Sicherheitsdienste erfolgreich vereitelt. Einzelheiten nannte Kallas zunächst nicht.

Aus diesem Land lockt Putin Männer an die Front

13.46 Uhr: Seit nun bald zwei Jahren kämpft die russische Armee in ihrem Krieg gegen die Ukraine. Tausende russische Männer sind mittlerweile im Schlachtfeld gefallen und so zieht der Kreml immer neue Maßnahmen heran, um die Reihen seiner Truppen zu füllen. Mit einem lukrativen Paket hat er nach Recherchen des US-Senders CNN etwa mindestens 15.000 Nepalesen in den Krieg gegen die Ukraine gelockt.

UNHCR: Rund zwei Drittel der Ukraine-Geflüchtete wollen zurück

13.40 Uhr: Ukrainische Flüchtlinge und Vertriebene wollen nach einer Umfrage des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) mehrheitlich in die alte Heimat zurückkehren. Von insgesamt 9.900 im Januar und Februar Befragten hätten 65 Prozent der Flüchtlinge und 72 Prozent der Vertriebenen den Wunsch nach Rückkehr geäußert, sagt Philippe Leclerc, UNHCR-Regionaldirektor für Europa. Der Anteil der Rückkehrwilligen gehe aber leicht zurück, je länger der Krieg dauere.

Das UNHCR schätzt, dass seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 rund 6,5 Millionen Menschen aus der Ukraine ins Ausland geflohen sind. 3,7 Millionen seien durch Kämpfe und Zerstörungen vertrieben worden und hätten im eigenen Land Zuflucht gefunden.

Ukraine: Familie bei russischem Drohnenangriff getötet

13.08 Uhr: Bei einem russischen Drohnenangriff auf die nördliche Region Sumy sind nach ukrainischen Angaben fünf Menschen getötet worden. Ein Wohnhaus sei getroffen worden, teilt die regionale Militärverwaltung mit. "Eine Familie wurde getötet: Eine Mutter und zwei Söhne sowie zwei entfernte Verwandte." Die Behörde beruft sich auf aktualisierte Daten.