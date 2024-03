Kanada schließt Truppen in der Ukraine nicht aus

Rutte war dafür kurzfristig in die zweitgrößte ukrainische Stadt gereist, die rund 40 Kilometer nahe der russischen Grenze liegt und regelmäßig Ziel russischer Luftangriffe ist. Selenskyj zufolge hat das russische Militär in der Stadt in den vergangenen zwei Jahren mehr als 20.000 Gebäude zerstört.

Ähnliche Zusagen wie die Niederlande haben bereits Deutschland, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien und Kanada gemacht. Damit soll die Ukraine bis zu einer Aufnahme in die Nato gestärkt werden.

Macron: Aussage zu Bodentruppen in der Ukraine war durchdacht

14.47 Uhr: Trotz deutlicher Kritik hält Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an seinen Überlegungen zu Bodentruppen in der Ukraine fest. "Jedes Wort, das ich zu diesem Thema, sage, ist abgewogen, durchdacht und besonnen", sagt er bei der Eröffnung des Olympischen Dorfes in Paris dem Sender BFMTV. Weiter wollte er sich dazu nicht äußern, da es nicht der Ort für "geopolitische Kommentare" sei.

Macron hatte jüngst nach einer Ukraine-Hilfskonferenz den Einsatz von Bodentruppen in der von Russland angegriffenen Ukraine durch sein Land nicht ausgeschlossen. Bei dem Treffen mit mehr als 20 Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), habe es zwar keine Einigkeit darüber gegeben, aber im künftigen Kriegsverlauf könne nichts ausgeschlossen werden, sagte Macron am Montagabend in Paris. Scholz wies den Vorstoß Macrons für eine mögliche Entsendung von Bodentruppen aus Nato-Staaten in die Ukraine zurück.

London: Russland hat Rüstungsproduktion 2023 stark erhöht

13.03 Uhr: Russland hat seine Rüstungsproduktion für den Angriffskrieg gegen die Ukraine nach britischer Einschätzung massiv erhöht. "Obwohl die Verteidigungsindustrie nicht in der Lage ist, den Anforderungen der russischen Operationen gegen die Ukraine vollständig gerecht zu werden, ist sie mit ziemlicher Sicherheit das gesamte Jahr 2024 über in der Lage, einen Materialvorteil gegenüber der Ukraine zu erzielen", teilte das britische Verteidigungsministerium am Freitag mit.

Die Produktionsleistung sei 2023 stark gestiegen, hieß es in London weiter. Dies sei gelungen, indem die Zahl der Beschäftigten auf 3,5 Millionen erhöht worden, Schichten ausgeweitet, bestehende Produktionslinien ausgebaut sowie ungenutzte Produktionskapazitäten wieder in Betrieb genommen worden seien. Bei einem Großteil handele es sich nicht um neue, sondern um sanierte oder modernisierte Waffen und Fahrzeuge, etwa bei den Kampfpanzern.