Russland hat einen großangelegten Luftangriff auf mehrere Landesteile der Ukraine gestartet. Dabei wurde auch ein Wasserwerk in Kiew getroffen. Alle Informationen im Newsblog.

Ukraine: Kiewer Wasserkraftwerk bei massivem russischem Angriff beschädigt

13.46 Uhr: Ein Damm in der Region Kiew , der Teil des örtlichen Wasserkraftwerks ist, wurde während eines massiven russischen Luftangriffs beschädigt, wie ein Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj mitteilt. Der Zeitung "Kyiv Independent" zufolge halte der Damm zwar noch, das Kraftwerk leide jedoch unter dem Schaden. "Wenn der Damm bräche, würde ein großer Teil Kiews überflutet werden", so der Berater weiter.

Russische Luftangriffe: Polen lässt Kampfjets aufsteigen

"Seit den frühen Morgenstunden sind intensive Aktivitäten der Langstreckenluftwaffe der Russischen Föderation zu beobachten, die mit Angriffen auf Objekte verbunden sind, die sich unter anderem auf dem westlichen Territorium der Ukraine befinden", heißt es in dem X-Beitrag weiter. Zuletzt sei eine ähnlich starke Aktivität am 8. Juli registriert worden. Damals starben mindestens 42 Menschen in der Ukraine bei russischen Luftangriffen, mehr als 200 weitere wurden verletzt.