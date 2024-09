Raketenangriff in Poltawa galt offenbar ukrainischen Streitkräften

19.32 Uhr: Bei dem russischen Raketenangriff auf eine Militäreinrichtung in der zentralukrainischen Stadt Poltawa sind nach Angaben der ukrainischen Landstreitkräfte Angehörige der Streitkräfte getötet worden. In einer Erklärung der Streitkräfte auf Telegramm heißt es, dass eine Untersuchung eingeleitet worden sei. Man wolle feststellen, ob genug getan worden sei, um das Personal zu schützen. Außerdem sollen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit in militärischen Einrichtungen verstärkt werden. Bei dem Angriff auf Poltawa wurden nach ukrainischen Angaben mindestens 50 Menschen getötet und 271 verletzt. Es war der schwerste einzelne Angriff Russlands auf ukrainische Ziele in diesem Jahr.