Putins Arktis-Brigade wohl dezimiert

23.30 Uhr: Eine russische Brigade, die eigentlich in der Arktis stationiert ist, soll am Fluss Dnipro heftige Verluste erlitten haben. Wie der Militäranalyst Chris O-Wiki auf der Plattform X ausführt, habe die 80. Arktische Motorisierte Brigade, die eigentlich an der Grenze zu Norwegen und Finnland die Grenze bewacht, "Verluste bis zu 80 Prozent" erlitten. Diese Angaben seien von der Mutter eines Soldaten gemacht worden, die nach ihrem Sohn sucht.

Sie bezog sich auf Berichte von dessen Einheit, die sie dem unabhängigen russischen Portal Sever.Realii weitergab. Schon vor einem Jahr hatte es Berichte gegeben, dass die Brigade heftige Verluste erlitten habe. Diese wurden auch in einer Gruppe des russischen Netzwerks VK bestätigt, die von Mitgliedern der Brigade geführt wird.

Russland: Drei Tote bei ukrainischen Angriffen in Belgorod

21.44 Uhr: Bei ukrainischen Angriffen auf die russische Grenzregion Belgorod sind nach russischen Angaben drei Menschen getötet worden. Das Dorf Nowaja Tawolschanka "wurde wiederholt von den ukrainischen Streitkräften beschossen", erklärte der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, am Mittwoch im Onlinedienst Telegram. Dabei seien drei Zivilisten getötet und zwei weitere verletzt worden.

Die Grenzregion Belgorod ist regelmäßig Ziel ukrainischer Luft- und Drohnenangriffe. Seit dem 6. August ist die Nachbarregion Kursk zudem Schauplatz der größten ukrainischen Offensive seit Beginn des Kriegs im Februar 2022. Nach Angaben aus Kiew wurden bereits dutzende Ortschaften eingenommen.

Litauen bestellt Vertreter der russischen Botschaft ein

18.24 Uhr: Litauen hat wegen der schweren russischen Luftangriffe auf die Ukraine einen Vertreter der russischen Botschaft in Vilnius einbestellt. In dem Gespräch sei dem Diplomaten der starke Protest gegen den verstärkten Beschuss ziviler Ziele in der Ukraine zum Ausdruck gebracht worden, teilt das litauische Außenministerium mit. Demnach zeigten die Raketen und Bomben, die Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser und Wohngebiete treffen, Russlands Verzweiflung und dessen völlige Missachtung menschlichen Lebens und des humanitären Völkerrechts.

Bei russischen Luftangriffen auf die westukrainische Großstadt Lwiw wurden am Mittwoch mindestens sieben Menschen getötet und mindestens 38 verletzt worden. Zuvor waren am Dienstag bei einem Angriff auf die zentralukrainische Stadt Poltawa mehr als 50 Menschen getötet und etwa 270 verletzt worden. Russland überzieht die Ukraine seit zweieinhalb Jahren mit Krieg.

Brände in verseuchter Tschernobyl-Zone ausgebrochen

Tote und Verletzte nach ukrainischem Beschuss in Donezk

17.51 Uhr: In der von Russland annektierten ostukrainischen Großstadt Donezk sind nach Angaben der Besatzungsbehörden bei Artilleriefeuer auf einem Markt mindestens drei Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden. Ukrainische Truppen hätten den Markt beschossen, zwei Männer und eine Frau seien getötet worden, teilt der Chef der selbsternannten Donezker Volksrepublik, Denis Puschilin, bei Telegram mit.

Auf Videos und Fotos in russischen Staatsmedien waren schwere Verwüstungen des Marktes zu sehen. Die Angaben waren von unabhängiger Seite nicht überprüfbar.

Auch ein Linienbus sei getroffen worden, teilt Puschilin mit. Die Großstadt Donezk wird schon seit 2014 immer wieder beschossen, seit sich bewaffnete prorussische Separatisten dort von der Zentralregierung in Kiew nach dem Sturz des moskaufreundlichen Präsidenten Viktor Janukowitsch losgesagt hatten. Die Ukraine versucht seit Jahren, dort die Kontrolle zurückzuerlangen.

