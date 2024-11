Polen gibt Milliarden für neue Befestigungen an der Ostgrenze aus. Laut ukrainischem Militär hat Russland bei Kursk schwere Verluste erlitten. Alle Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

Anwohner berichten über Explosionen in Kiew

6 Uhr: In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind Anwohnern zufolge am frühen Sonntagmorgen Explosionen zu hören. Aus Wohnhäusern sei Rauch aufgestiegen, berichten Augenzeugen der Nachrichtenagentur Reuters. Für Kiew, seine Umgebung sowie den größten Teil der Ostukraine habe die meiste Zeit der Nacht eine Warnung vor Luftangriffen gegolten, so das ukrainische Militär in den sozialen Medien.

Ukraine: Halten Großoffensive Russlands zurück

4.04 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Armeechefs Oleksandr Syrsky widersetzt sich die Ukraine derzeit einer der heftigsten russischen Angriffswellen seit 2022. "Die Streitkräfte der Ukraine halten eine der stärksten russischen Offensiven davon ab, eine großangelegte Invasion zu starten", schrieb Syrskyi auf Telegram.

Ukraine verlangt von Russland Kriegsgefangenenliste

2.30 Uhr: Der ukrainische Ombudsmann für Menschenrechte, Dmytro Lubinets, fordert Russland auf, eine Liste der zum Austausch bereiten ukrainischen Kriegsgefangenen vorzulegen. Kiew reagiert damit auf die Anschuldigung Moskaus, den Austauschprozess zu behindern. "Ich möchte eine Liste der ukrainischen Kriegsgefangenen, die Russland bereit ist, unverzüglich herauszugeben", schreibt Lubinets auf seinem Telegram-Kanal. "Wir sind immer bereit, Kriegsgefangene auszutauschen."

Klitschko: Explosion nach russischem Drohnenangriff

0.03 Uhr: Die ukrainische Luftabwehr hat am späten Abend versucht, einen russischen Luftangriff auf Kiew abzuwehren. Das teilt der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko auf seinem Telegramm-Kanal mit. "Es gab eine Explosion in den Vororten von Kiew", sagte Klitschko. "Luftabwehrkräfte operieren in der Hauptstadt und ihrer Region. Bleiben Sie in den Schutzräumen!"

Samstag, 2. November

Moldau: Russland will Stimmabgabe stören

22.01 Uhr: Die Republik Moldau geht Insidern zufolge davon aus, dass Russland versuchen wird, die Stimmabgabe von moldauischen Staatsbürgern in Wahllokalen im Ausland bei den Präsidentschaftswahlen am Sonntag stören will. Moldau habe diese Vermutung mehreren EU-Ländern mitgeteilt, heißt es aus Regierungskreisen. Wahllokale in Italien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Kanada, Rumänien, den USA und Großbritannien könnten von Moskau gezielt ins Visier genommmen werden - unter anderem durch Bombenattentate. Moskau bestreitet, sich in die Angelegenheiten Moldaus einzumischen. In Moldau findet am Sonntag die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen statt. Die amtierende, prowestliche Präsidentin Maia Sandu geht dabei gegen den ehemaligen Generalstaatsanwalt und EU-Kritiker Alexandr Stoianoglo in die Stichwahl. Sandu hatte in der ersten Runde gut 42 Prozent der Stimmen erhalten, während Stoianoglo knapp 26 Prozent erreichte. Sowohl die Europäische Union als auch Russland ringen um Einfluss in der ehemaligen Sowjetrepublik.

Brände und Schäden nach Drohnenangriffen auf Kiew

10.48 Uhr: Bei einem neuen russischen Luftangriff sind in der ukrainischen Hauptstadt Kiew durch Trümmer abgeschossener Drohnen Häuser in sechs Stadtbezirken beschädigt worden. Bürgermeister Vitali Klitschko sprach in seinem Kanal bei Telegram von mindestens zwei Verletzten. Mehrere Brände seien gelöscht worden, teilte die Militärverwaltung in Kiew mit. Ein Polizist habe eine Rauchvergiftung erlitten. In einem Haus brach demnach ein Feuer im 15. und 16. Stockwerk aus, 18 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden. Auch mehrere Autos wurden laut offiziellen Angaben beschädigt.

Die Menschen in der Millionenstadt hätten insgesamt mehr als fünf Stunden in der Nacht bis zum Morgen Luftalarm gehabt. Es seien Explosionen zu hören gewesen durch den Abschuss der Drohnen. Die Luftverteidigung habe alle Flugobjekte zerstört, hieß es. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte die neuen Terrorattacken. Sie seien der Beweis, dass der Druck auf Russland und seine Komplizen nicht ausreiche. Von vier Uhr morgens an seien auch andere Regionen, darunter Sumy und Charkiw an der Grenze zu Russland, aus der Luft angegriffen worden.

Polen baut Verteidigung an Grenze zu Russland aus