Russland verlegt wohl 50.000 Soldaten nach Kursk. Ein britischer Experte attestiert den Russen heftige Verluste. Alle Informationen im Newsblog.

21.23 Uhr: Russland hat Berichten zufolge rund 50.000 Soldaten, darunter 10.000 aus Nordkorea, in die russische Region Kursk an der Grenze zur Ukraine stationiert, um möglicherweise ukrainische Einheiten zurückzudrängen. Dies berichtet die "New York Times" unter Berufung auf Quellen in den USA und der Ukraine. Demnach konnte Moskau seine Truppen in der Ostukraine belassen und stattdessen nordkoreanische Kräfte in die Region entsenden.

Laut den Berichten werden die nordkoreanischen Soldaten als leichte Infanterie eingesetzt und tragen russische Uniformen. Obwohl es sich um Elitetruppen handelt, fehlt ihnen Kampferfahrung. Derzeit durchlaufen sie ein Training, bevor ein gemeinsamer Vorstoß mit russischen Einheiten geplant ist.

Die USA und die Ukraine gehen davon aus, dass die Defensive in Kursk einem Angriff kurzfristig standhalten könnte. Gleichzeitig rechnet George Barros vom Institute for the Study of War mit einem regelmäßigen Zustrom nordkoreanischer Truppen nach Russland.

14.51 Uhr: Russland hat im Oktober die bislang höchsten Verluste seit Beginn des Kriegs in der Ukraine erlitten. Dies sagte der britische Verteidigungschef Admiral Sir Tony Radakin der BBC. Durchschnittlich 1.500 Soldaten seien täglich getötet oder verwundet worden, was die Gesamtzahl russischer Verluste laut westlichen Verteidigungsbehörden seit Februar 2022 auf etwa 700.000 erhöhe. Moskau gibt keine offiziellen Zahlen bekannt, doch betonte Radakin, dass die russische Bevölkerung "einen außergewöhnlichen Preis" für die Invasion bezahle. Diese schweren Verluste stünden oft nur für minimale Geländegewinne, so der Admiral.

Zudem verschlinge der Krieg inzwischen über 40 Prozent der öffentlichen Ausgaben Russlands für Verteidigung und Sicherheit – eine erhebliche Belastung für die Wirtschaft.

Kreml sieht "positive Signale" von Trump zur Ukraine

14.12 Uhr: Die russische Regierung sieht nach eigenen Angaben "positive Signale" in den Äußerungen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump zur Ukraine. "Die Signale sind positiv", sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow in einem Interview mit Staatsmedien. Im Wahlkampf habe "Trump darüber gesprochen, wie er das alles als Deals wahrnimmt. Und dass er ein Abkommen treffen kann, das zum Frieden führt", sagt Peskow. Es sei aber schwer vorherzusagen, "inwieweit er sich an Äußerungen halten wird, die er im Wahlkampf getätigt hat".

"Er spricht zumindest über Frieden und nicht über Konfrontation. Er spricht nicht über seinen Wunsch, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen – das unterscheidet ihn von der jetzigen Regierung", sagt Peskow weiter. Er verweist jedoch auf Trumps Unberechenbarkeit und sagt, die Zeit werde zeigen, ob sein Wahlsieg zu einem Ende des Ukraine-Konflikts führen werde. "Was als Nächstes geschehen wird, ist schwer zu sagen", sagt Peskow. Trump sei "weniger berechenbar" als Biden und dessen Vizepräsidentin Kamala Harris.

Frankreich liefert der Ukraine weitere Marschflugkörper

10.37 Uhr: Frankreich will der Ukraine weitere Marschflugkörper des Typs SCALP-EP liefern. Das sagt Verteidigungsminister Sébastien Lecornu in einem Interview mit der französischen Zeitung "Le Journal du Dimanche". Die Ukraine werde zehn weitere der Marschflugkörper erhalten, um Ziele im Hinterland der Front angreifen zu können, so Lecornu. Außerdem wolle Frankreich weitere Flugabwehrraketen des Typs Mistral liefern. Bereits im Januar hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Lieferung von 40 weiteren SCALP-EP-Marschflugkörpern an Kiew angekündigt. Wie viele der Geschosse die Ukraine insgesamt bereits erhalten hat, ist nicht bekannt.

