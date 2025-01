Trump ist gefährlich nah

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Im Ukrainekrieg nimmt die Intensität der Kämpfe im Jahr 2025 deutlich zu. Vor der beginnenden US-Präsidentschaft von Donald Trump versuchen Russland und die Ukraine, möglichst große Geländegewinne zu erzielen – mit Blick auf mögliche Verhandlungen.

Es ist ein wahrer Wintereinbruch. Seitdem am Montag ein Sturm über die Ostküste der USA zog, ist auch Washington, D.C., in Weiß gehüllt. Allein in der US-Hauptstadt fielen an dem Tag fast 20 Zentimeter Neuschnee. Auf den Straßen sind einige Menschen mit Langlaufskiern unterwegs, Räumtrupps schaufeln den Schnee von den Stufen des US-Kapitols. Auf den winterlichen Bildern aus Washington deutet nur wenig darauf hin, dass in weniger als zwei Wochen Donald Trump vor dem Kapitol erneut in das Amt des US-Präsidenten eingeführt wird.

Dabei ist der Beginn von Trumps Präsidentschaft vergleichbar mit einem politischen Sturm, der erwartbar ab dem 20. Januar über die Welt fegen wird – mit schon jetzt spürbaren Konsequenzen für die internationale Politik.

Trump ist bereits allgegenwärtig. Die Weltwirtschaft fürchtet neue amerikanische Einfuhrzölle, in Europa diskutieren Staaten über höhere Verteidigungsausgaben und mehr sicherheitspolitische Unabhängigkeit von den USA. Und nicht zuletzt müssen Panama, Kanada oder Grönland auf Ankündigungen des künftigen US-Präsidenten reagieren, den USA neue Gebiete einverleiben zu wollen.

Noch konkretere Auswirkungen des Machtwechsels in den USA sind allerdings im Ukrainekrieg spürbar. Weder Moskau noch Kiew wissen, was sie vom künftigen US-Präsidenten zu erwarten haben, Trump ist für beide Seiten unberechenbar: Von einer Ausweitung der amerikanischen Ukraine-Unterstützung bis hin zur Einstellung der US-Waffenhilfen ist alles denkbar. Die direkte Folge dieser Unsicherheit ist, dass Russland und die Ukraine ihre Kampfintensität auf den Schlachtfeldern zum Jahresbeginn noch einmal erhöhten, um ihre Position für mögliche Verhandlungen zu verbessern.

Trump will Putin treffen

Schon vor seiner Amtseinführung versucht der Republikaner regelmäßig, mit Äußerungen Einfluss auf die gegenwärtigen Krisen zu nehmen. Mit Blick auf den Ukrainekrieg ruderte er am Dienstag bei einer Pressekonferenz in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida allerdings zurück. Trump äußerte die Hoffnung, dass der Krieg innerhalb eines halben Jahres beendet sein werde. "Ich hoffe, lange bevor sechs Monate rum sind", sagte er.

Im US-Wahlkampf hatte der 78-Jährige noch getönt, dass er den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden könne. Doch wie er den Kremlchef Wladimir Putin an den Verhandlungstisch bekommen möchte, ließ er bislang offen. Auch am Dienstag stellte er lediglich ein Treffen mit dem russischen Präsidenten in Aussicht, ohne einen Zeitrahmen für Gespräche zu nennen. "Ich weiß, dass Putin sich gerne treffen würde", meinte der künftige US-Präsident.

Eines liegt allerdings auf der Hand: Die USA haben natürlich Einfluss auf das weitere Kriegsgeschehen in der Ukraine. Die ukrainische Armee ist von der Waffenhilfe der Amerikaner abhängig – und diesen Hebel kann Trump nutzen, um den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an den Verhandlungstisch zu zwingen.