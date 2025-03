Moskau kann es kaum glauben

Erstes Opfer dieser Machtpolitik wurde Selenskyj. Trump hat nicht nur die Waffenlieferungen an die Ukraine gestoppt, sondern der US-Geheimdienst CIA verkündete am Mittwoch, dass man nun Informationen mit der Ukraine nicht mehr teile. Die ukrainische Armee ist demnach blind, verfügt nun kaum noch über Aufklärung. Damit verrät der Präsident einen Verbündeten der USA. An der Front sterben ukrainische Soldaten, weil Trump sich in seinem Ego gekränkt fühlt.

Auf dieses Niveau ist die US-Außenpolitik also gesunken.

Video | Treffen von Trump und Selenskyj eskaliert Quelle: Glomex

Auf Russland übt die US-Regierung dagegen keinerlei Druck aus. Es gibt keine Drohungen, keinerlei Angebote an den Kreml. Warum sollte Putin nun verhandeln wollen? Er kann seinen Krieg weiterführen. Trump ebnet ihm den Weg, indem er die Ukraine schwächt. Es gibt aktuell keinen Grund mehr, Trump nicht als das zu bezeichnen, was er aktuell ist: ein Verbündeter Moskaus. Denn seine Politik zielt nicht auf Verhandlungen, sondern auf einen russischen Kriegserfolg ab. Diese US-Politik ist so einseitig, dass selbst Russland misstrauisch ist, heißt es aus Moskau.

Putin muss im westlichen Bündnis aktuell kein Misstrauen mehr säen. Er kann einfach nur dabei zusehen, wie Trump in wenigen Wochen das ins Absurde verkehrt, wofür Tausende Menschen ihr Leben ließen – den ukrainischen Verteidigungskampf um Freiheit und Souveränität. Das ist die bittere Realität.

Vertrauen ist nachhaltig zerstört

Doch eines liegt auf der Hand: Trump zertrümmert damit auch die Reste der US-Hegemonie der Nachkriegszeit. Die Ukrainer waren ein Verbündeter der USA. Sie vertrauten auf US-Regierungen, als sie durch das Budapester Memorandum 1994 ihre Kernwaffen abgaben. Sie starben nach dem Terrorangriff vom 11. September 2001 im Krieg in Afghanistan an der Seite der Amerikaner – so wie die Soldaten vieler anderer Nato-Staaten.

Die USA waren der bislang einzige Nato-Staat, der den Artikel 5 – die Beistandsverpflichtung – auslöste. Und Trump behandelt nun diese ehemaligen US-Verbündeten wie Schnorrer, die gefälligst alles zu akzeptieren haben, was er von ihnen fordert, wenn sie ihm im Oval Office die Ehre erweisen.