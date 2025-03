Newsblog zum Ukraine-Krieg Pistorius: Putin hat kein Interesse an Waffenruhe

Aktualisiert am 28.03.2025

Verteidigungsminister Boris Pistorius spricht bei der Europe-2025-Konferenz in Berlin. (Quelle: IMAGO/EVENTPRESS Jeremy Knowles/imago)

Wladimir Putin steuert nach eigenen Angaben auf die Erreichung seiner Ziele in der Ukraine zu. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Ukraine: Russland griff mehrmals vom Meer aus an

Nach Angaben des ukrainischen Militärs hat Russland bis zum Freitagmorgen mehrmals Raketen vom Meer aus abgefeuert. 26 Raketen seien vom Mittelmeer auf die Ukraine geschossen worden, vier aus dem Schwarzen Meer. Eigentlich hatten Russland und die Ukraine die Waffen auf See ruhen lassen wollen, beschuldigen sich aber gegenseitig der Nichteinhaltung. Russland fordert aber außerdem ein Ende der westlichen Sanktionen.

Ukrainisches Militär: Angriff auf Poltawa

Russland hat nach Angaben des ukrainischen Generalstabs seine Angriffe auf die Zivilbevölkerung in der Ukraine fortgesetzt. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs haben russische Truppen mit Drohnen des Typs "Shahed" einen massiven Angriff auf die Stadt Poltawa im Osten des Landes durchgeführt.

Der Angriff richtete sich gezielt gegen zivile Infrastrukturen, Wohngebiete sowie Verwaltungsgebäude von Unternehmen der Erdöl- und Erdgasindustrie so die ukrainischen Militärs.

Pistorius: Putin hat kein Interesse an Waffenruhe

Der geschäftsführende Verteidigungsminister Boris Pistorius sieht keine Anzeichen für einen Kurswechsel von Kremlchef Wladimir Putin. Die gemeinsame Unterstützung der Europäer sei für die Ukraine deswegen unverzichtbar, sagte der SPD-Politiker in Berlin bei der Konferenz "Europe 2025" von "Zeit", "Handelsblatt", "Tagesspiegel" und "Wirtschaftswoche".

"Putin zeigt weiterhin kein wirkliches Interesse an einer Waffenruhe oder gar Frieden", sagte Pistorius. Zu einem gerechten und dauerhaften Frieden gehörten die Unabhängigkeit der Ukraine, ihre Souveränität und territoriale Integrität.

Russland will Truppen in der Arktis aufstocken

Kremlherrscher Wladimir Putin will mehr Truppen in die Arktis schicken. Damit will er ein Signal an die Nato schicken. Ein neues U-Boot soll die nördlichen Seewege sichern. Lesen Sie hier mehr dazu.

Putin schlägt Übergangsregierung für Ukraine vor

Der russische Präsident Wladimir Putin schlägt laut Medienberichten eine Übergangsregierung für die Ukraine vor, um Neuwahlen und die Unterzeichnung von Schlüsselabkommen mit dem Ziel einer Einigung zu ermöglichen. Während eines Besuchs in der nördlichen Hafenstadt Murmansk sagte Putin laut russischen Nachrichtenagenturen, Russland bewege sich allmählich, aber zuversichtlich auf die Erreichung seiner Ziele in dem mehr als drei Jahre dauernden Krieg mit der Ukraine zu. Er denke, dass US-Präsident Donald Trump, der die Beziehungen zu Moskau verbessern und auf eine Einigung hinarbeiten wolle, aufrichtig um Frieden in der Ukraine bemüht sei. Russland sei außerdem bereit, mit Nordkorea zusammenzuarbeiten, um eine Lösung des Konflikts zu finden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Rohstoffdeal: USA wollen Kontrolle über Ukraine

Beim letzten Versuch scheiterte der Rohstoffdeal am Streit zwischen Trump und Selenskyj. Jetzt liegt ein neuer Entwurf vor – der die Ausbeutung der Ukraine vorsieht. Mehr dazu lesen Sie hier.

Selenskyj: Putin "wird bald sterben"

Über den Gesundheitszustand des russischen Präsidenten ranken sich seit Jahren Gerüchte. Der ukrainische Präsident glaubt, dass Putin wohl nicht mehr lange zu leben hat. Mehr dazu lesen Sie hier.

"In kommenden Tagen": London und Paris schicken Armeechefs in Ukraine

Emmanuel Macron plant eine gemeinsame Mission mit britischen Einheiten in der Ukraine. Die europäische Unterstützung für Sanktionen gegen Russland bleibt ungebrochen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Selenskyj: Europa muss Verteidigungsfähigkeit beweisen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Europa aufgefordert, seine Verteidigungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. "Europa kann sich selbst verteidigen. Wir müssen es beweisen", erklärte er am Donnerstag in Onlinenetzwerken. Er teilte dazu ein Foto, das ihn zusammen mit europäischen Staats- und Regierungschefs zeigt.

Estland entzieht Russen und Belarussen das Wahlrecht