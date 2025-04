Newsblog zum Ukraine-Krieg Neue Militärhilfen für Ukraine – Rekord bei russischen Rekruten

Von t-online , das , jha Aktualisiert am 01.04.2025 - 07:15 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Russische Soldaten in Kursk: Das Militär hat eine Rekordzahl an neuen Rekruten einberufen. (Quelle: Sergey Bobylev)

News folgen Artikel teilen

Die Ukraine erhält Militärhilfen in Rekordhöhe aus einem EU-Land. Russland beruft eine hohe Zahl neuer Rekruten ein. Alle Entwicklungen im Newsblog.

China will Vermittlerrolle bei Friedensverhandlungen übernehmen

China hat sich bei den laufenden Gesprächen über eine Beendigung des Krieges in der Ukraine als Vermittler angeboten. Peking sei "bereit, gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft eine konstruktive Rolle bei der Beilegung des Konflikts zu spielen", erklärte Chinas Außenminister Wang Yi in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti.

China wolle dabei "die Bestrebungen der beteiligten Parteien berücksichtigen", zitierte Ria Nowosti den Spitzendiplomaten vor einem Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow in Moskau. Allerdings unterstütze China Russland bei der Verteidigung seiner "Interessen". Peking hat Russlands Vorgehen nie verurteilt, stellt sich in dem Konflikt aber als neutral dar.

Moldau weist russische Diplomaten aus

Vor den Parlamentswahlen im Herbst hat Moldau drei russische Diplomaten ausgewiesen. Sie sollen einem pro-russischen Aktivisten zur Flucht verholfen haben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Nordkoreaner im Ukrainekrieg: Verzweiflung und hohe Verluste

Über 10.000 nordkoreanische Soldaten kämpfen an der Seite Russlands in der Ukraine – mit hohen Verlusten. Die Furcht vor dem Kriegsdienst wächst. Mehr dazu lesen Sie hier.

Putin beruft Rekordzahl an Rekruten ein

Wie jeden Frühling beruft Russland wieder Wehrpflichtige in die Armee ein. Doch in diesem Jahr ist die Anzahl besonders hoch. Mehr dazu lesen Sie hier.

Schutz vor Russland: Lettland kauft neue Flugabwehrraketen

Lettland rüstet vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine weiter auf und wird tragbare Flugabwehrraketensysteme vom Typ RBS 70 NG im Wert von 200 Millionen Euro erwerben. Darüber sei ein entsprechender Kaufvertrag mit dem schwedischen Hersteller Saab unterzeichnet worden, teilten das lettische Verteidigungsministerium und das Unternehmen mit.

Das Rüstungsgeschäft umfasse 70 Waffensysteme samt Raketen und dazugehöriger Ausrüstung, die zwischen 2026 und 2030 schrittweise an das baltische EU- und Nato-Land ausgeliefert werden sollen. Lettland besitzt bereits RBS 70 NG, die von der Armee den Angaben zufolge zum Schutz wichtiger Einrichtungen und des Luftraums genutzt werden.

Verteidigungsminister Andris Spruds sagte, die Anschaffung der Flugabwehrraketensysteme sei von "entscheidender Bedeutung" für die Luftverteidigung Lettlands. Damit könnten bei Bedarf nicht nur feindliche Drohnen, sondern auch viel größere, tief fliegende Ziele wie Hubschrauber und Kampfflugzeuge abgeschossen werden. Lettland grenzt an Russland und an dessen engen Verbündeten Belarus. Der Krieg in der Ukraine wird in dem Staat als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen. Die Regierung in Riga hat daher die Militärausgaben erhöht und rüstet die Armee massiv auf.

Schweden sagt Ukraine bisher größtes Militärhilfe-Paket zu