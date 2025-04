Russland setzt auf kuriose Methode zum Schutz gegen Drohnen

Tote und Verletzte bei russischem Angriff auf Wohnhaus

Bei russischen Drohnenangriffen auf die Ukraine sind laut örtlichen Behördenangaben in der Stadt Charkiw im Osten des Landes mindestens vier Menschen getötet und mehr als 30 verletzt worden. Bei dem Angriff am späten Donnerstagabend seien Wohn- und Bürogebäude ins Visier genommen worden, erklärte der ukrainische Rettungsdienst am Freitag im Onlinedienst Telegram. In der Folge seien mehrere Brände ausgebrochen. Russland meldete indes ebenfalls Drohnenangriffe seitens der Ukraine.