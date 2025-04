Eurojackpot am Dienstag: die Zahlen

Von t-online , sic , das , pri , cc , jaf Aktualisiert am 16.04.2025 - 05:31 Uhr Lesedauer: 13 Min.

Die Journalisten Sergey Karelin, Antonina Favorskasa und Artyom Kriger (v.l.n.r.) im Gerichtssaal in Moskau. (Quelle: IMAGO/Alexey Nikolskiy)

US-Präsident Trump weigert sich offenbar, Russlands Angriff auf Sumy zu verurteilen. Kiew schlägt derweil zurück. Lesen Sie diese und weitere News in unserem Blog.

Russische Drohnen treffen Hafenstadt Odessa

Die russische Armee hat in der Nacht die südukrainische Hafenstadt Odessa mit Kampfdrohnen angegriffen. Dabei wurden nach Angaben des regionalen Militärverwalters Oleh Kiper mehrere Wohnhäuser getroffen. In einem sei ein Brand ausgebrochen. "Informationen über mögliche Opfer werden noch geklärt", schrieb Kiper auf der Plattform Telegram. Im Hafen seien zudem Lagerhäuser beschädigt worden, teilte Bürgermeister Hennadij Truchanow mit.

In der Hauptstadt Kiew und einer Reihe anderer ukrainischer Städte wurde in der Nacht Luftalarm ausgelöst. Nach Angaben der Flugabwehr waren größere Drohnenschwärme in den ukrainischen Luftraum eingeflogen. Nähere Angaben zu möglichen Zielen der Kampfdrohnen lagen zunächst nicht vor.

Russland greift die Ukraine verstärkt mit sogenannten Kamikaze-Drohnen an. Die Attacken erfolgen üblicherweise nachts, um der Flugabwehr das visuelle Erfassen der Ziele zu erschweren. Zudem wird durch die nächtlichen Angriffe die Zivilbevölkerung im Schlaf überrascht.

Russland: Drakonische Strafen für vier Journalisten

Ein Gericht in Moskau verurteilt vier russische Journalisten zu je fünfeinhalb Jahren Gefängnis. Sie wurden für schuldig befunden, für eine verbotene Organisation des 2024 verstorbenen Oppositionspolitikers und Kreml-Kritikers Alexej Nawalny gearbeitet zu haben, wie russische Medien berichten. Der Prozess gegen die Verurteilten Antonina Faworskaja, Sergej Karelin, Konstantin Gabow und Artjom Kriger lief seit Oktober hinter verschlossenen Türen. Sie haben den Vorwurf, einer Extremisten-Gruppe anzugehören, zurückgewiesen.

Selenskyj: Nur wir dürfen über Grenzen der Ukraine reden

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die US-Unterhändler in den Gesprächen mit Russland vor unzulässigen Zugeständnissen bei den besetzten Gebieten der Ukraine gewarnt. "Alle Territorien gehören zum Einheitsstaat Ukraine", sagte der Staatschef bei einer Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte in der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer.

Nur das ukrainische Volk entscheide über sein Staatsgebiet. "Und Sie wissen, dass dies für uns eine rote Linie ist - alle vorübergehend besetzten Gebiete nicht als ukrainisch, sondern als russisch anzuerkennen", sagte Selenskyj örtlichen Medien zufolge.

Deshalb redeten die US-Vertreter über Dinge jenseits ihrer Kompetenz, sagte er. Dies bezog sich wohl vor allem auf Steve Witkoff, den Sondergesandten von US-Präsident Donald Trump. Witkoff hatte vergangene Woche in St. Petersburg mit Kremlchef Wladimir Putin gesprochen. Danach sagte er, dass es bei einem Friedensabkommen auch um "die sogenannten fünf Gebiete" gehen werde.

Sumy-Angriff: Trump blockiert offenbar G7-Erklärung

Die USA blockieren offenbar eine von den G7-Staaten verfasste Erklärung, in der Russlands Angriff auf die ukrainische Stadt Sumy mit 35 Toten am Palmsonntag verurteilt wird. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Es war der bislang tödlichste Angriff der Russen auf die Ukraine in diesem Jahr. Ihre Haltung begründet die US-Regierung dem Bericht zufolge damit, dass sie die Verhandlungen mit Moskau aufrechterhalten wolle.

Am Sonntag waren zwei russische Raketen kurz hintereinander mitten im Stadtzentrum der Großstadt im Nordosten der Ukraine eingeschlagen. Mindestens 35 Menschen starben, etwa 120 weitere wurden verletzt – vor allem Zivilisten, unter ihnen auch viele Kirchgänger. Die Regierung von Präsident Donald Trump habe den Verbündeten G7-Staaten mitgeteilt, sie könne die Erklärung, in der der Angriff verurteilt wird, nicht unterzeichnen, da sie "daran arbeite, den Raum für Friedensverhandlungen zu erhalten", so Bloomberg.

Kanada wiederum habe seinen Verbündeten mitgeteilt, dass es ohne die Zustimmung der USA nicht möglich sei, die Erklärung zu verabschieden. Kanada hat derzeit den G7-Vorsitz inne. In der Erklärung sollte der Angriff auf Sumy offenbar als ein Beweis dafür gewertet werden, dass Russland entschlossen sei, den Krieg fortzusetzen. In Deutschland hat der Angriff eine erneute Debatte über die Lieferung des Taurus-Marschflugkörpers an die Ukraine ausgelöst. Der designierte Kanzler Friedrich Merz (CDU) bekräftigte am Sonntag seine Haltung, die Waffe liefern zu wollen.

Nach Angriff auf Sumy: Ukraine meldet Gegenschlag

Der russische Angriff auf die ukrainische Stadt am vergangenen Wochenende löste international Entsetzen aus. Jetzt soll die Ukraine zurückgeschlagen haben. Mehr dazu lesen Sie hier.

