Newsblog zum Ukraine-Krieg Nach russischem Angriff: Selenskyj entlässt Gouverneur von Sumy

Von t-online , sic , das , pri , cc , jaf Aktualisiert am 15.04.2025 - 13:35 Uhr Lesedauer: 10 Min.

Rettungskräfte bei Löscharbeiten nach einem verheerenden Raketenangriff auf Sumy. (Quelle: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/Reuters)

Nach dem russischen Angriff auf Sumy muss der dortige Gouverneur gehen. Kiew könnte Bundeswehrsoldaten im Umgang mit Drohnen schulen. Lesen Sie diese und weitere News in unserem Blog.

Selenskyj entlässt nach russischem Raketenangriff Gouverneur

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach einem verheerenden russischen Raketenangriff die Entlassung des Militärgouverneurs des Gebiets Sumy, Wolodymyr Artjuch, eingeleitet. Sein Antrag wurde von der Regierung unterstützt, teilte der Regierungsvertreter im Parlament, Taras Melyntschuk, bei Telegram mit.

Artjuch hatte am Tag zuvor dem ukrainischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zufolge eingeräumt, dass dort zu der Zeit des Angriffs eine Ordensverleihung an Soldaten stattgefunden hat. Gleichzeitig hatte Artjuch jedoch erklärt, dass diese Veranstaltung nicht von ihm veranlasst worden sei. Der 66-Jährige hatte das Amt knapp zwei Jahre lang inne.

Bei dem Angriff in der nordostukrainischen Stadt sind mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen. Unter den gemeldeten Opfern waren inoffiziellen Angaben zufolge allerdings nur zwei Soldaten. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen eine russische Invasion.

Trump stoppt Ukraine-Hilfen: Europa greift ein

In der vergangenen Woche sagten die europäischen Staaten der Ukraine weitere Milliardenhilfen zu. Damit hängen sie die USA deutlich ab. Lesen Sie hier mehr dazu.

Kreml lobt Gespräche mit den USA – und dämpft Erwartungen

Für ein Abkommen mit den USA für eine Friedenslösung im Ukraine-Krieg gibt es Russland zufolge noch keinen klar umrissenen Rahmen. Es bestehe jedoch der politische Wille, in Richtung einer Vereinbarung voranzukommen, sagt Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow zu Journalisten. Die Kontakte mit den USA seien positiv und nützlich.

Peskow lehnte es jedoch ab, einen Zeitplan für eine Friedensregelung zu nennen. Die Ukraine und einige ihrer europäischen Verbündeten werfen Russland vor, es mit dem Wunsch nach einer Beendigung des Krieges nicht ernst zu meinen. Sie beschuldigen die Führung in Moskau, die Gespräche mit den USA in die Länge zu ziehen. US-Präsident Donald Trump strebt ein rasches Ende des Krieges an.

Witkoff: Putin ist zu "dauerhaften Frieden" bereit

Der russische Präsident Wladimir Putin ist nach Worten des US-Sondergesandten Steve Witkoff bereit zu einem "dauerhaften Frieden" in der Ukraine. "Putins Forderung ist es, hier einen dauerhaften Frieden zu haben", sagte Witkoff, der Putin vergangene Woche in Sankt Petersburg getroffen hatte, in einem am Montag ausgestrahlten Interview im konservativen US-Nachrichtensender Fox News. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump macht Selenskyj für den Krieg verantwortlich

US-Präsident Donald Trump hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgeworfen, den Krieg in der Ukraine begonnen zu haben. "Wenn man einen Krieg beginnt, muss man wissen, dass man ihn gewinnen kann. Man fängt keinen Krieg gegen jemanden an, der 20 Mal so groß ist wie man selbst und hofft dann, dass einem jemand ein paar Raketen gibt." Auf Truth Social machte er zudem seinen Amtsvorgänger Joe Biden verantwortlich. Mehr dazu lesen Sie hier.

Russische Telegramkanäle: Explosionen erschüttern Kursk