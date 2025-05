So können Sie Gold verkaufen, ohne Steuern zu zahlen

Newsblog zum Ukraine-Krieg Nach Russlands Angriff auf Bus: Macron appelliert an Trump

17.05.2025

Emmanuel Macron spricht bei einem Besuch in Washington mit US-Präsident Donald Trump (Archivbild): Der französische Staatschef hofft auf eine Reaktion Trumps auf Russlands jüngsten Angriff. (Quelle: IMAGO/Bonnie Cash - Pool via CNP/imago)

In Sumy sterben neun Menschen bei einem Angriff auf einen Bus. Emmanuel Macron hofft auf eine Reaktion Donald Trumps. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Nach Russlands Angriff auf Bus: Macron appelliert an Trump

Nach einem russischen Drohnenangriff auf einen Kleinbus mit neun getöteten Zivilisten in der Ukraine rechnet Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach eigenen Worten mit einer Reaktion des US-Präsidenten Donald Trump auf den "Zynismus" von Kremlchef Wladimir Putin. "Angesichts des Zynismus von Präsident Putin glaube ich, bin ich sogar sicher, dass Präsident Trump besorgt um die Glaubwürdigkeit der USA, reagieren wird", sagte Macron am Samstag in der albanischen Hauptstadt Tirana.

Trump sei von der US-Bevölkerung zum Präsidenten gewählt worden und "mit einem löblichen" Ziel angetreten: "Frieden zu schaffen", sagte Macron. Zudem habe Trump gesagt, er wolle "alle einbeziehen, um Frieden zu schaffen", sagte Macron bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama. Trump hatte Russland am Freitag in einem Interview mit dem Sender Fox News mit Sanktionen gedroht, sollten Verhandlungen mit der Ukraine scheitern.

"Die Waffenruhe-Vorschläge, bei denen es sich um eine amerikanische Initiative handelt, wurden von Präsident Putin und seinen Streitkräften nicht respektiert", kritisierte Macron am Samstag. "Wir haben die Koalition der Willigen zusammengetrommelt, dann gemeinsam Präsident Trump angerufen und gesagt, schau, wir stehen alle hinter einer Waffenruhe. Wir sollten uns alle erneut hinter eine Koalition der Willigen stellen – mit Sicherheitsgarantien", sagte Macron mit Verweis auf das Treffen in Tirana am Freitag.

Wegen dieser Forderungen brachen die Ukrainer die Verhandlungen ab

Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine bleiben zunächst ohne Ergebnis. Kiew kritisiert Maximalforderungen der Russen. Nun berichtet ein Medium über die Bedingungen Russlands. Mehr zu den Forderungen lesen Sie hier.

Australischer Staatsbürger kämpfte in der Ukraine und ist in Russland inhaftiert: Australien kritisiert Urteil

Australien hat die langjährige Haftstrafe für einen Mann aus Melbourne, der sich den ukrainischen Streitkräften im Krieg gegen Russland angeschlossen hatte, scharf kritisiert. "Die australische Regierung ist entsetzt über den Scheinprozess und die 13-jährige Haftstrafe gegen den Australier Oscar Jenkins", erklärte Außenministerin Penny Wong am Samstag. Die Regierung habe Moskau gegenüber klargemacht, dass Jenkins gemäß dem Völkerrecht wie ein Kriegsgefangener behandelt werden müsse.

Zugleich zeigte Wong sich "besorgt" über das Schicksal ihres Landsmanns. Die australische Regierung hat wiederholt die Freilassung des früheren Biologielehrers gefordert. Die Staatsanwaltschaft der von Russland besetzten ostukrainischen Region Luhansk hatte am Freitag erklärt, der aus Melbourne stammende Jenkins habe als "Söldner in einem bewaffneten Konflikt" gekämpft und sei darum zu 13 Jahren "Strafkolonie unter strenger Führung" verurteilt worden. Nach Angaben der Ermittler war der 33-Jährige im Februar 2024 in die Ukraine gereist und kämpfte von März bis zu seiner Gefangennahme im Dezember an der Seite ukrainischer Soldaten gegen die russische Armee.

Polens Außenminister: China könnte Ukraine-Krieg beenden