Ich begreife das C als Vorzeichen vor einer Klammer, in der alle drei Unionsströmungen stehen: das Liberale, das Soziale und das Konservative – von dem in CDU-Programmen bis 1978 übrigens gar keine Rede war. Jede dieser Strömungen bekommt durch das C einen anderen Spin. Thomas Rachel, der Vorsitzende des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU, hat das treffend ausgeführt: Das Liberale bleibt mit dem C menschlich, das Soziale entgleitet nicht in den Sozialismus und das Konservative nicht in eine Blut-und-Boden-Ideologie. Ich füge hinzu: Es zügelt auch konservativen Wohlstandsegoismus.