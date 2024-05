Eine vom Arbeitgeber zusätzlich zum regelmäßigen Einkommen gezahlte Inflationsausgleichsprämie gilt nach Einschätzung des Bundesgerichtshofs (BGH) als Arbeitseinkommen und ist als solches pfändbar. Das geht aus einem Beschluss hervor, den das höchste deutsche Zivilgericht am Donnerstag veröffentlicht hat. "Die Prämie ist Teil des wiederkehrend zahlbaren Arbeitseinkommens", heißt es darin weiter.

Inflationsausgleichsprämie zählt zum Einkommen

Zu der Pfändung kam es, weil er wegen Überschuldung ein Verfahren der Privatinsolvenz beantragt hatte. Während der sogenannten Wohlverhaltensphase von drei Jahren muss er sämtliches pfändbares Einkommen an seine Gläubiger abgeben.

Der Antrag des Schuldners beim Insolvenzgericht hatte jedoch in den Vorinstanzen keinen Erfolg. Die Entscheidung wurde vom Landgericht Bielefeld damit begründet, dass die Inflationsausgleichsprämie zum Arbeitseinkommen zähle und nach § 850c der Zivilprozessordnung (ZPO) auch pfändbar sei.

Der BGH in Karlsruhe erklärte nun, dass die Entscheidung einer rechtlichen Überprüfung standhalte. Zum Arbeitseinkommen zähle auch die Inflations- oder Inflationsausgleichsprämie. Diese sei in dem Fall an die Beschäftigung bei der Caritas geknüpft.