"Tagesgeldzinsen haben ihren Zenit überschritten"

Im Mai sind die Durchschnittszinsen bundesweit verfügbarer Tagesgeldangebote den zweiten Monat in Folge leicht gesunken – von 1,74 auf 1,72 Prozent. Schon in den Vormonaten war die Phase kontinuierlich steigender Zinsen zum Stillstand gekommen. Seit Dezember 2023 haben sich die durchschnittlichen Tagesgeldzinsen in allen untersuchten Marktsegmenten nur noch in der zweiten Nachkommastelle verändert.