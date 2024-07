Bisher stecke das Geld überwiegend in renditeschwachen Anlageklassen wie Bankeinlagen. Dabei sei an den Kapitalmärkten deutlich mehr herauszuholen. Dafür sollte es den Wirtschaftsweisen zufolge individuelle Anlagekonten für Kinder geben, die von der öffentlichen Hand finanziert werden. Ihr Vorschlag: Der Staat könne automatisch "zum Beispiel zehn Euro pro Monat und Kind im Alter von sechs bis 18 Jahren" in Form eines Fondsanteils einzahlen. So könnten Heranwachsende lernen, langfristig zu investieren.