Trumps Politik bereits eingepreist

Sollte es zum Wechsel kommen, würde der sogenannte "Trump-Trade" in den Mittelpunkt rücken, berichtet "handelsblatt.com" weiter. Trump stehe beispielsweise für höhere Zölle und niedrigere Steuern. Beide Vorhaben sind jedoch bereits von der Biden-Regierung angegangen worden und würden die Marktteilnehmer nicht überraschen. Seine politischen Entscheidungen seien an den Märkten bereits eingepreist.

Kryptomärkte könnten von Trumps Wahlsieg profitieren

Bitcoin & Co. könnten durch einen Wahlsieg von Donald Trump ihre Rallye fortsetzen. Bitcoin übersprang nach dem Attentat die 60.000-Dollar Marke. Aktuell notiert die Kryptowährung bei rund 62.700 US-Dollar (etwa 57.800 Euro). "Der ehemalige US-Präsident gilt in Anlegerkreisen als Befürworter der Krypto-Branche", erläutert Timo Emden vom Analysehaus Emden Research.

Laut "wiwo.de" will Trump Ende Juli sogar als Redner auf einer Kryptokonferenz in Nashville auftreten – und hat bereits bestätigt, dass sich an diesen Plänen auch nach dem Attentat nichts ändern wird. "Anleger erhoffen sich aus seiner Rückkehr ins Weiße Haus eine Lockerung der angelegten Daumenschrauben und damit ein Nachlassen des regulatorischen Gegenwinds in den USA."