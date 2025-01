GKV oder PKV: Was kostet im Laufe des Lebens mehr?

Wer gut verdient, hat unter Umständen irgendwann die Wahl, in die private Krankenversicherung zu wechseln. Oft locken die zunächst günstigeren Beiträge. Aber bleibt das so? Eine Gegenüberstellung.

Die Beiträge für die Krankenversicherung steigen in diesem Jahr für viele Menschen deutlich - und zwar unabhängig davon, ob sie gesetzlich oder privat versichert sind. Unter diesem Gesichtspunkt lohnt sich ein Wechsel in das jeweils andere System womöglich also nicht. Aber früher oder später stellen sich doch gerade jüngere Gutverdiener die Frage: Womit fahren sie schlussendlich besser - lohnt sich der Wechsel in die private Krankenversicherung?