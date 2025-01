Champagner-Absatz sinkt deutlich

Der Absatz in Frankreich selbst schrumpfte auf 118,2 Millionen Flaschen, was einem Rückgang von 7,2 Prozent im Vergleich zu 2023 entspricht. Der nationale Markt leide weiterhin unter der politischen Krise und wirtschaftlichen Flaute in Frankreich, teilte der Verband mit.

Wirtschaftliche Unsicherheit drückt Champagner-Absatz

Champagner darf nur in bestimmten Gebieten in Frankreich angebaut werden. Die rund 34 000 Hektar Anbaufläche befinden sich in der Champagne nordöstlich von Paris. Die Verarbeitung der Trauben ist streng reglementiert. Beispielsweise dürfen sie nur per Hand geerntet werden.