Autoexporte legen zu - USA unter Trump größter Absatzmarkt

Aktualisiert am 20.03.2025 - 13:10 Uhr

Aktualisiert am 20.03.2025 - 13:10 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Im vergangenen Jahr wurden mehr neue Pkw exportiert - die meisten gingen in die USA. (Archivbild) (Quelle: Jörg Sarbach/dpa/dpa-bilder)

Die kriselnde deutsche Autoindustrie liefert mehr neue Pkw in alle Welt. Ausgerechnet die USA, wo unter Trump bald neue Zölle drohen, sind wichtigster Exportmarkt. Wie geht es weiter im Handelsstreit?

Im vergangenen Jahr wurden den Statistikern zufolge rund 3,4 Millionen neue Pkw im Wert von 135 Milliarden Euro aus Deutschland in alle Welt geliefert. Damit stieg die Exportmenge um 2,5 Prozent zum Vorjahr, der Wert der Ausfuhren sank jedoch leicht um 1,3 Prozent. Der Export rein elektrisch betriebener Autos wuchs dabei um fast 12 Prozent und erreichte mit 881.000 Pkw einen Anteil von gut einem Viertel.

USA wichtigster Absatzmarkt vor Großbritannien

Kein anderes Land nahm demnach so viele neue Pkw aus Deutschland ab wie die USA: Sie lagen mit einem Anteil von 13,1 Prozent an den Exporten vorn, gefolgt von Großbritannien (11,3 Prozent) und Frankreich (7,4 Prozent). Die Exporte in die USA sind dem Verband der Automobilindustrie (VDA) zufolge damit zum Vorjahr gestiegen. Die Ausfuhren insgesamt lägen aber unter dem Vor-Corona-Niveau von 2019 mit 3,5 Millionen Fahrzeugen, sagte VDA-Chefvolkswirt Manuel Kallweit.