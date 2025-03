Drei Viertel der Kunden für Kennzeichnung europäischer Waren

Aktualisiert am 29.03.2025 - 05:00 Uhr

Lesedauer: 2 Min.

Europäische Waren sind in mehreren dänischen Supermärkten nun mit einem Stern gekennzeichnet. (Quelle: Steffen Trumpf/dpa/dpa-bilder)

In Dänemark zeichnen mehrere Supermarktketten Produkte europäischer Hersteller mit einem Stern aus. Ist das im Zollstreit auch ein Modell für Deutschland?

Einige dänische Supermarktketten kennzeichnen seit einigen Tagen Waren europäischer Produzenten mit einem Stern, auch um ein Zeichen gegen die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump zu setzen. Eine Dreiviertelmehrheit der Menschen in Deutschland wünscht sich so etwas auch hierzulande. Das zeigt eine YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur.

Demnach befürworten eine Kennzeichnung von Produkten aus Europa 47 Prozent "voll und ganz", 30 Prozent "eher". 11 Prozent lehnen so etwas ab, weitere 12 Prozent machen keine Angabe. YouGov hat 2.055 Menschen ab 18 Jahren in Deutschland repräsentativ befragt.

Edeka: Nur sehr wenige Anfragen von Kunden

Ein Sprecher der Edeka-Zentrale berichtet: "Bislang haben wir nur sehr wenige Anfragen von unseren Kundinnen und Kunden erhalten. Sollte sich das in Zukunft verstärken, würden wir prüfen, inwieweit eine solche Kennzeichnung europäischer Produkte sinnvoll und umsetzbar ist." Die Handelskette Kaufland hat nach eigenen Angaben nicht vor, ihre Preisauszeichnung anzupassen. Der Discounter Lidl teilt mit: "Wir bieten unseren Kunden eine große Auswahl an regionalen und deutschen Produkten. Ausgewählte, internationale Artikel ergänzen unser Sortiment."

Offener äußern sich die Unternehmen hinter vorgehaltener Hand. Europäische Waren zu kennzeichnen, sei angesichts der Größe der Sortimente nicht einfach umsetzbar, heißt es etwa. In vielen Produkten fänden sich Bestandteile aus Herkunftsländern in und außerhalb der EU. Zudem gebe es zahlreiche amerikanische Marken, die auch in Europa produziert würden.