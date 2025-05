Mittelstand gibt Standort Deutschland schlechte Noten

Aktualisiert am 06.05.2025 - 12:47 Uhr

Unternehmer sind sich einig: Die künftige Bundesregierung hat reichlich Hausaufgaben zu erfüllen, um "Made in Germany" wieder nach vorn zu bringen. Der Zollstreit mit den USA belastet zusätzlich.

Zu viel Bürokratie, zu hohe Energiekosten, Lücken in der Digitalisierung: Der Mittelstand gibt dem Standort Deutschland überwiegend schlechte Noten. In einer Forsa-Umfrage für die Commerzbank landet Europas größte Volkswirtschaft in einer Liste von Wirtschaftsnationen auf Platz 9 - hinter Italien und Vietnam.