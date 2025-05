Vor Trendwende? Zahl der Insolvenzen steigt kaum noch

Aktualisiert am 09.05.2025 - 08:49 Uhr

Aktualisiert am 09.05.2025 - 08:49 Uhr Lesedauer: 2 Min.

In der wirtschaftlichen Dauerstagnation verlieren viele Unternehmen ihre Finanzkraft. Die Zahl der Insolvenzen steigt aber nicht mehr so schnell wie in den vergangenen Monaten.