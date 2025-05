Boeing sichert sich Order für 96 Milliarden Dollar in Katar

Boeing steckt seit Jahren in einer Krise in blieb zuletzt bei den Aufträgen hinter dem europäischen Rivalen Airbus zurück. Die Auslieferung eines ersten Flugzeugs der 777X-Familie, die die heutigen 777-Modelle ersetzen soll, ist für kommendes Jahr geplant. Bei der Entwicklung gab es mehrjährige Verzögerungen und bei Boeing sammelten sich bereits Aufträge für mehrere hundert Maschinen des Typs an.

Trump ist seit Dienstag in der Golfregion unterwegs und hatte bereits auf der ersten Station in Saudi-Arabien viele Wirtschaftsbosse an seiner Seite. Die saudische Führung kündigte Milliarden-Investitionen in den USA an und vereinbarte mit der amerikanischen Seite außerdem Rüstungskäufe im großen Stil.