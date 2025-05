Betrug im Namen der DGUV: Warnung vor falschen Schreiben

Aktualisiert am 15.05.2025 - 12:05 Uhr

Die Verbraucherzentrale Sachsen warnt derzeit vor täuschend echt aussehenden Fake-Schreiben, die angeblich von der Unfallversicherung kommen. So entlarven Sie den Betrug.

Menschen in Deutschland erhalten aktuell vermehrt betrügerische Schreiben und E-Mails, die den Anschein erwecken, von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) zu kommen. Kriminelle geben darin vor, die DGUV würde ein sogenanntes "digitales Präventionsmodul" einführen, an dem Angeschriebene verpflichtend teilnehmen und dafür zahlen müssten. All das ist jedoch nicht der Fall, teilt die Verbraucherzentrale Sachsen mit.