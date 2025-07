Sommer-Bonus: Was steuerlich fürs Urlaubsgeld gilt

Der Sommerurlaub steht kurz bevor - einige Beschäftigte freuen sich in diesem Zusammenhang aber nicht nur auf die Erholung, sondern auch auf das Gehalts-Plus. Denn für manche von ihnen gibt es nun Urlaubsgeld. Doch wie wirkt sich das steuerlich aus?

Steuervorteil ist nicht von langer Dauer

Wird das Urlaubsgeld hingegen Monat für Monat und in gleichbleibender Höhe zusammen mit dem monatlichen Gehalt gezahlt, wird es als Teil des laufenden Arbeitslohns betrachtet und mit dem individuellen Steuersatz besteuert, der geringer ausfallen dürfte. Mit der Abgabe einer Steuererklärung gleichen sich mögliche Nachteile am Ende eines Jahres wieder aus. Der Steuerunterschied macht sich also lediglich im Auszahlungsmonat bemerkbar.